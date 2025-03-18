18日午前5時0分ごろ、熊本県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、熊本県の八代市と上天草市、それに芦北町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□熊本県

八代市 上天草市 芦北町

■震度3

□熊本県

宇城市 熊本美里町 氷川町

水俣市 天草市 津奈木町

人吉市 錦町 多良木町

相良村 球磨村 あさぎり町



□長崎県

雲仙市



□宮崎県

宮崎市



□鹿児島県

薩摩川内市 長島町

■震度2

□熊本県

熊本西区 熊本南区 熊本北区

宇土市 合志市 西原村

御船町 嘉島町 益城町

甲佐町 山都町 苓北町

湯前町 水上村 五木村

山江村 熊本高森町



□長崎県

南島原市 長崎市 諫早市

大村市



□宮崎県

国富町 綾町 延岡市

西都市 高鍋町 川南町

宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町

都城市 小林市 えびの市

高原町



□鹿児島県

枕崎市 阿久根市 鹿児島出水市

霧島市 いちき串木野市 伊佐市

さつま町 湧水町 薩摩川内市甑島



□福岡県

みやま市

■震度1

□熊本県

熊本中央区 熊本東区 玉名市

山鹿市 菊池市 玉東町

南関町 和水町 大津町

菊陽町 阿蘇市 南阿蘇村



□長崎県

島原市 長与町 時津町

平戸市



□宮崎県

日南市 日向市 新富町

木城町 門川町 西米良村

高千穂町 五ヶ瀬町 三股町



□鹿児島県

鹿児島市 日置市 南さつま市

姶良市



□福岡県

大牟田市 久留米市 柳川市

八女市 朝倉市 みやこ町



□高知県

宿毛市



□佐賀県

佐賀市 小城市 神埼市

上峰町 白石町



□大分県

佐伯市 豊後大野市 日田市

竹田市 九重町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。