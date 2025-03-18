ºä°æÎÜÀ±¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¡¡¥É¥Ð¥¤WC¤ØÆ®»Ö¡ª¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ
¡¡ºä°æÎÜÀ±¡Ê27¡áÌðºî¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Öºä°æÎÜÀ±¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°2025¡Á½Õ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿360¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÇÄ©¤à¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¡Ê4·î5Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÇÏ¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥ß¥Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÃêÁª²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Õ¾¢¤ÎÌðºî»Õ¤¬ÅÐ¾ì¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿ºä°æ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î»þ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¶¥ÇÏ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍø±×¤Î°ìÉô¤ÏÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò»Ö¤¹¿Í¤ä°úÂàÇÏ¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£