¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º·ç¾ì¡¡ÂÎ½Å6.8¥¥í¸º¤ÇÁá´üµ¢¹ñ¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢18¡¢19Æü¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆüÁ°¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÂÎ½Å¤¬Ìó15¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó6.8¥¥í¡ËÍî¤Á¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÃ¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·ç¾ìÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤Î´Ä¶¤ä¿çÌ²¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬Í±×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁá´üµ¢¹ñ¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î18Ç¯¤ËMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤ËÂ³¤2ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¹¥ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï³°Ìî¼ê¤«¤éÍ··â¼ê¤ËºÆÅ¾¸þ¤·¤¿¡£15¡¢16Æü¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÏÊÆËÜÅÚ³«Ëë¤Î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£