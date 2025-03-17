民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』公開記念特集が配信開始された。

参考：2025年春が“青山剛昌作品祭り”に！ 『名探偵コナン』『真・侍伝 YAIBA』の作画に注目

本特集では、「眠れる迷探偵 毛利小五郎セレクション」「風林火山！長野県警セレクション」「悪を断て！警視庁・公安セレクション」と題して、計106エピソードが6月28日まで毎日1エピソードずつ配信される。

◯配信ラインナップ「眠れる迷探偵 毛利小五郎セレクション」第8話 美術館オーナー殺人事件第27話 小五郎の同窓会殺人事件（前編）第28話 小五郎の同窓会殺人事件（後編）第104話 盗賊団謎の洋館事件（前編）第105話 盗賊団謎の洋館事件（後編）第114話 スキューバダイビング殺人事件(前編)第115話 スキューバダイビング殺人事件(後編)第150話 自動車爆発事件の真相（前編）第151話 自動車爆発事件の真相（後編）第199話 容疑者・毛利小五郎（前編）第200話 容疑者・毛利小五郎（後編）第305話 見えない容疑者（前編）第306話 見えない容疑者（後編）第350話 忘れられた携帯電話（前編）第351話 忘れられた携帯電話（後編）第371話 物言わぬ航路（前編）第372話 物言わぬ航路（後編）第398話 奇妙な一家の依頼（前編）第399話 奇妙な一家の依頼（後編）第471話 レンタカー制御不能！第474話 妃弁護士の恋第505話 弁護士妃英理の証言（前編）第506話 弁護士妃英理の証言（後編）第528話 柔よく謎を制す（前編）第529話 柔よく謎を制す（後編）第540話 毛利小五郎探偵廃業の日（前編）第541話 毛利小五郎探偵廃業の日（後編）第589話 最悪な誕生日（バースデー）（前編）第590話 最悪な誕生日（バースデー）（後編）第738話 小五郎はBARにいる（前編）第739話 小五郎はBARにいる（後編）第901話 妃弁護士SOS（前編）第902話 妃弁護士SOS（後編）第962話 毛利小五郎大講演会（前編）第963話 毛利小五郎大講演会（中編）第964話 毛利小五郎大講演会（後編）

「風林火山！長野県警セレクション」4月20日（日）～第516話 風林火山 迷宮の鎧武者第517話 風林火山 陰と雷光の決着第557話 危険な二人連れ第558話 死亡の館、赤い壁（三顧の礼）第559話 死亡の館、赤い壁（掌中の物）第560話 死亡の館、赤い壁（死せる孔明）第561話 死亡の館、赤い壁（空城の計）第652話 毒と幻のデザイン（EYE）第653話 毒と幻のデザイン（S）第654話 毒と幻のデザイン（Poison）第655話 毒と幻のデザイン（Illusion）第754話 赤い女の惨劇（湯煙）第755話 赤い女の惨劇（悪霊）第756話 赤い女の惨劇（復讐）第810話 県警の黒い闇（前編）第811話 県警の黒い闇（中編）第812話 県警の黒い闇（後編）第983話 キッドVS高明 狙われた唇（前編）第984話 キッドVS高明 狙われた唇（後編）第1003話 36マスの完全犯罪（パーフェクトゲーム）（前編）第1004話 36マスの完全犯罪（パーフェクトゲーム）（中編）第1005話 36マスの完全犯罪（パーフェクトゲーム）（後編）第1123話 群馬と長野 県境（ボーダー）の遺体（前編）第1124話 群馬と長野 県境（ボーダー）の遺体（後編）

「悪を断て！警視庁・公安セレクション」5月14日（水）～第301話 悪意と聖者の行進（前編）第302話 悪意と聖者の行進（後編）第304話 揺れる警視庁第346話 お尻のマークを探せ（前編）第347話 お尻のマークを探せ（後編）第667話 ウェディングイブ（前編）第668話 ウェディングイブ（後編）第671話 探偵たちの夜想曲（事件）第672話 探偵たちの夜想曲（誘拐）第673話 探偵たちの夜想曲（推理）第674話 探偵たちの夜想曲（バーボン）第675話 1ミリも許さない（前編）第676話 1ミリも許さない（後編）第681話 命を賭けた恋愛中継（中継開始）第682話 命を賭けた恋愛中継（絶体絶命）第683話 命を賭けた恋愛中継（現場突入）第699話 灰原の秘密に迫る影（前編）第700話 灰原の秘密に迫る影（後編）第701話 漆黒の特急（ミステリートレイン）（発車）第702話 漆黒の特急（ミステリートレイン）（隧道）第703話 漆黒の特急（ミステリートレイン）（交差）第704話 漆黒の特急（ミステリートレイン）（終点）第705話 密室にいるコナン第706話 謎解きするバーボン第722話 甘く冷たい宅配便（前編）第723話 甘く冷たい宅配便（後編）第734話 ジョディの追憶とお花見の罠第740話 蘭も倒れたバスルーム（前編）第741話 蘭も倒れたバスルーム（後編）第770話 ギスギスしたお茶会（前編）第771話 ギスギスしたお茶会（後編）第779話 緋色の序章第780話 緋色の追求第781話 緋色の交錯第782話 緋色の帰還第783話 緋色の真相第813話 安室に忍びよる影第836話 仲の悪いガールズバンド（前編）第837話 仲の悪いガールズバンド（後編）第866話 裏切りのステージ（前編）第867話 裏切りのステージ（後編）第885話 謎解きは喫茶ポアロで（前編）第886話 謎解きは喫茶ポアロで（後編）第898話 ケーキが溶けた！第925話 心のこもったストラップ（前編）第926話 心のこもったストラップ（後編）第952話 迷宮カクテル（前編）第953話 迷宮カクテル（中編）第954話 迷宮カクテル（後編）第971話 標的（ターゲット）は警視庁交通部（一）第972話 標的（ターゲット）は警視庁交通部（二）第973話 標的（ターゲット）は警視庁交通部（三）第974話 標的（ターゲット）は警視庁交通部（四）第1053話 牧場に墜ちた火種（前編）第1054話 牧場に墜ちた火種（後編）第1105話 キッドVS安室 王妃の前髪[クイーンズ・バング]（前編）第1106話 キッドVS安室 王妃の前髪[クイーンズ・バング]（後編）第1109話 高木と伊達と手帳の約束（前編）第1110話 高木と伊達と手帳の約束（後編）

（文＝リアルサウンド編集部）