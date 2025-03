New Album『Ambitious』



2025年3月19日(水)発売CD:https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ambitious_CDDL&Streaming:https://littlegleemonster.lnk.to/Ambitious初回生産限定盤A(CD+BD):SRCL-13178〜9 / ¥7,150(税込)初回生産限定盤B(2CD):SRCL-13180〜81 / ¥3,960(税込)通常盤(CD only):SRCL-13182 / ¥3,300(税込)CD予約リンク https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ambitious_CD収録内容:【Disc1:CD】※全形態共通01. For Decades ※Jリーグ2025シーズンテーマソング02. Break out of your bubble ※NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌03. DIVA ※NTTドコモ「ドコモ未来ミュージアム」CMソング04. ORIGAMI ※TVアニメ「天穂のサクナヒメ」エンディングテーマ05. Gravity06. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」TVCMソング07. Play the Game08. Fragile09. LIFE10. Run ※明治プロビオヨーグルトR-1新小学1年生応援ソング11. 晴れの舞台 ※関西テレビ「住友電工スポーツスペシャル 第5回全国大学対校男女混合駅伝」テーマソング12. Memories【Disc2:BD】※初回生産限定盤ALittle Glee Monster 10th Anniversary Christmas Special Live01. Magic Snow02. NO! NO!! NO!!!03. I WAN'NA BE LIKE YOU04. JOY05. Jupiter06. 小さな恋が、終わった07. Break out of your bubble08. オレンジ09. 愛しさにリボンをかけてEN1. Christmas a cappella medley 2024EN2. 世界はあなたに笑いかけている -winter ver.-[Bonus Movie]Heart feels...ギュッとBehind The 10th Anniversary Christmas Special Live【Disc2:CD】※初回生産限定盤B01. Jupiter -2024ver.-02. SAY!!! -2025ver.-03. 私らしく生きてみたい -2025ver.-04. ギュッと -2025ver.-05. WONDERLAND -2025ver.-06. SPIN -2025ver.-07. STARTING OVER -2025ver.-・「Ambitious」店舗購入特典情報TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルポストカード(メンバーソロ6種ランダム)HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):オリジナルA5クリアファイルTSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く):オリジナルL判フォトグラフ(メンバーソロ6種ランダム)楽天ブックス:オリジナルクリアポーチAmazon.co.jp:メガジャケセブンネットショッピング:オリジナルマルチショルダーバッグSony Music Shop:オリジナルアンブレラマーカーLittle Glee Monster応援店特典:オリジナルスマホサイズステッカー