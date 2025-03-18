リトグリ、新曲「Run」が明治プロビオヨーグルトR-1 新小学1年生応援ソングに決定。MVも公開
Little Glee Monsterの新曲「Run」が、明治プロビオヨーグルトR-1新小学1年生応援ソングに決定した。
◆「Run」MV
本楽曲は3月18日から先行配信がスタートし、MVも公開となった。明日3月19日にリリースされるアルバム『Ambitious』にも収録される。
New Album『Ambitious』
CD：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ambitious_CD
DL&Streaming：https://littlegleemonster.lnk.to/Ambitious
初回生産限定盤B（2CD）：SRCL-13180〜81 / ￥3,960（税込）
通常盤（CD only）：SRCL-13182 / ￥3,300（税込）
CD予約リンク https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ambitious_CD
収録内容：
【Disc1：CD】※全形態共通
01. For Decades ※Jリーグ2025シーズンテーマソング
02. Break out of your bubble ※NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌
03. DIVA ※NTTドコモ「ドコモ未来ミュージアム」CMソング
04. ORIGAMI ※TVアニメ「天穂のサクナヒメ」エンディングテーマ
05. Gravity
06. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」TVCMソング
07. Play the Game
08. Fragile
09. LIFE
10. Run ※明治プロビオヨーグルトR-1新小学1年生応援ソング
11. 晴れの舞台 ※関西テレビ「住友電工スポーツスペシャル 第5回全国大学対校男女混合駅伝」テーマソング
12. Memories
【Disc2：BD】※初回生産限定盤A
Little Glee Monster 10th Anniversary Christmas Special Live
01. Magic Snow
02. NO! NO!! NO!!!
03. I WAN'NA BE LIKE YOU
04. JOY
05. Jupiter
06. 小さな恋が、終わった
07. Break out of your bubble
08. オレンジ
09. 愛しさにリボンをかけて
EN1. Christmas a cappella medley 2024
EN2. 世界はあなたに笑いかけている -winter ver.-
[Bonus Movie]
Heart feels...
ギュッと
Behind The 10th Anniversary Christmas Special Live
【Disc2：CD】※初回生産限定盤B
01. Jupiter -2024ver.-
02. SAY!!! -2025ver.-
03. 私らしく生きてみたい -2025ver.-
04. ギュッと -2025ver.-
05. WONDERLAND -2025ver.-
06. SPIN -2025ver.-
07. STARTING OVER -2025ver.-
・「Ambitious」店舗購入特典情報
TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルポストカード(メンバーソロ6種ランダム)
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルA5クリアファイル
TSUTAYA RECORDS（TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルL判フォトグラフ(メンバーソロ6種ランダム)
楽天ブックス：オリジナルクリアポーチ
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：オリジナルマルチショルダーバッグ
Sony Music Shop：オリジナルアンブレラマーカー
Little Glee Monster応援店特典：オリジナルスマホサイズステッカー
全国ホールツアー＜Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”＞
【滋賀】 4月19日(土) 滋賀県立劇場 びわ湖ホール 大ホール
【奈良】 4月20日(日) なら100年会館 大ホール
【北海道】 5月5日(月・祝) カナモトホール(札幌市民ホール)
【広島】 5月10日(土) 呉信用金庫ホール
【山口】 5月11日(日) KDDI維新ホール メインホール
【岩手】 5月17日(土) 奥州市文化会館Zホール 大ホール
【山形】 5月18日(日) やまぎん県⺠ホール 大ホール
【千葉】 5月24日(土) 市原市市⺠会館 大ホール
【群馬】 6月1日(日) 高崎芸術劇場 大劇場
【京都】 6月8日(日) ロームシアター京都 メインホール
【熊本】 6月14日(土) 熊本城ホール メインホール
【福岡】 6月15日(日) 福岡サンパレス
【福井】 6月28日(土) フェニックス・プラザ エルピス 大ホール
【長野】 6月29日(日) ホクト文化ホール・大ホール
【愛知】 7月5日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
【静岡】 7月6日(日) 富士市文化会館 ロゼシアター大ホール
【大阪】 7月12日(土) 大阪フェスティバルホール
【大阪】 7月13日(日) 大阪フェスティバルホール
【東京】 7月21日(月・祝) 東京ガーデンシアター(有明)
チケット情報：https://l-tike.com/lgm/
・公演時間
開場16:00 / 開演17:00
※以下3公演については開場時間/開演時間が異なります。
4月6日(日) 東京：J:comホール八王子 公演 開場18:00 / 開演19:00
7月13日(日) 大阪：大阪フェスティバルホール 開場14:00 / 開演15:00
7月21日(月・祝) 東京：東京ガーデンシアター 開場17:00 / 開演18:00
関連リンク
◆Little Glee Monster オフィシャルサイト
◆Little Glee MonsterオフィシャルX