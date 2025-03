大好評の中川翔子描き下ろしアート第2弾の商品化が決定。「DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」が2025年3月18日(火)より順次発売開始される。記念メッセージ動画も公開された。ウォルト・ディズニー・ジャパンは、歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターとして幅広く活躍している中川翔子が、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』のキャラクターを、今回のために描き下ろしたアートを使った商品ラインナップ「DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」(「ディズニー フローズン アート コレクション BY 中川翔子」)を3月18日(火)に公開した。

今回のコレクションは、前回絶大な人気を博した『塔の上のラプンツェル』の商品コレクションに続き、待望の第2弾として描かれており、公開と同日である3月18日(火)より一部商品の販売も開始される。商品発売を記念したメッセージ動画内では、中川さんが「ラプンツェルに続きアナ雪まで描けるなんて幸せ!」と喜びいっぱいに語っています。「世界観を表現するための色使いがとても難しかった」と語る中川さんですが、「背景の雪の結晶も一つ一つきらめくようにこだわって描きました」と、『アナと雪の女王』ならではの細部へのこだわりについても明かしました。『アナと雪の女王』は、ディズニー長編アニメーション映画の第53作目の作品として日本では2014年に劇場公開され記録的大ヒットとなった映画で、美しい雪と氷の銀世界が織りなす愛と冒険の物語です。『アナと雪の女王』の作品が大好きで、作品から「ありのままの自分を愛することの大切さを教わった」と語る中川さんのアートは、アナとエルサの優しさや強さ、姉妹の愛、感動の瞬間が伝わるように、心をこめて描かれている。「DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」コレクションは、ファッション、アクセサリー、雑貨、ホーム雑貨、おもちゃ、文具雑貨、化粧雑貨、食品など、バラエティ豊かな商品ラインアップの展開を予定している。商品が販売開始となる3月18日(火)からは、雑貨やランチ関連グッズなどを皮切りに販売。このほかに、Tシャツ、タオル、モバイル関連グッズや文具雑貨、ジグソーパズルなど順次販売予定だ。(C) Disney