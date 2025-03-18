¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×18´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡¦°ÂÅÄµÇ°¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡Ä¥µ¥¯¥é¥íー¥ì¥ë¼çÌò¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×4´¬¤âÈ¯Çä
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×18´¬
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Î18´¬¤È¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤Î4´¬¤ò3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â770±ß¡£
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×4´¬
¡¡Î¾ºî¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18´¬¤Ç¤Ï½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡¦°ÂÅÄµÇ°¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤Î4´¬¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥µ¥¯¥é¥íー¥ì¥ë¤¬¡¢¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤òÅÝ¤¹¤Ù¤¯ÆüËÜ¥Àー¥Óー¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÆÃÅµÇÛÉÛ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Æ±»þÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¤æ¤é¤æ¤é¥¯¥ê¥¢¥Þー¥«ー¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◤ 📚½ñÅ¹ÊÌÇÛÉÛÊª°ìÍ÷📚 ◢|- ¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È (@yj_umaCG) March 11, 2025
📍3·î18Æü(²Ð)È¯Çä¡ª¡ª
¡Ø#¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù18´¬
½ñÅ¹ÇÛÉÛÊª¤Ï¤³¤Á¤é‼️
✏️¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÍÍ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
✏️¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÍÍ¡¦A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
✏️´îµ×²°½ñÅ¹ÍÍ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
✏️COMIC ZINÍÍ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¤ª¶á¤¯¤Î½ñÅ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯👀#¥·¥ó¥°¥ì¡Ä pic.twitter.com/EErXU6Ae9P
¡¿- ¥¦¥ÞÌ¼ ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¸ø¼° (@uma_musu_SB) March 11, 2025
🌸3·î18Æü(²Ð)È¯Çä🌸
¡Ø#¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ù4´¬
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÆÃÅµÇÛÉÛ·èÄê✨
¡À
🔽ÇÛÉÛÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°ìÍ÷🔽
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÍÍ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
COMIC ZINÍÍ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
´îµ×²°½ñÅ¹ÍÍ¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÍÍ¡¦A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
À§Èó¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª#¥¹¥¿¥Ö¥í pic.twitter.com/sWuEx9F0IP
¡Ú¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×18´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¿- ¥¦¥ÞÌ¼ ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¸ø¼° (@uma_musu_SB) March 14, 2025
¡Ø#¥·¥ó¥°¥ì¡Ù18´¬¡õ¡Ø#¥¹¥¿¥Ö¥í¡Ù4´¬È¯ÇäµÇ°
ÆÃÀ½¤æ¤é¤æ¤é¥¯¥ê¥¢¥Þー¥«ーÇÛÉÛ·èÄê🎉
¡À
Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª
¥ª¥°¥ê¤È¥íー¥ì¥ë¤ÎÁ´2¼ï¤Ç¤¹✨
ÇÛÉÛ½ñÅ¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é▶️https://t.co/IKYL0jnsCL
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹
¢¨ÇÛÉÛÊýË¡¤Ï½ñÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹#¥¦¥ÞÌ¼ pic.twitter.com/LTcpojomTM
½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡¦°ÂÅÄµÇ°¡£ºÇ½ªÄ¾Àþ¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£¸½ÌòºÇ¶¯¤Î²øÊª¤Î¾¡Íø¤òÃ¯¤â¤¬³Î¿®¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡ÈÈà½÷¡É¤À¤±¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡£¡Ú¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×4´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÄØ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¡×
½é¤Î½Å¾Þ¤È¤Ê¤ëGIIIÀÄÍÕ¾Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¯¥é¥íー¥ì¥ë¡£¾¡ÉéÉþ¤âÆÏ¤¡¢¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤òÅÝ¤¹¤Ù¤¯ÆüËÜ¥Àー¥Óー¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤ê°ìÁØµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤¬¨¡¨¡¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×18´¬¤ÎÎ¢É½»æ
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¥¹¥¿ー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×4´¬¤ÎÎ¢É½»æ