【「MAJOR 2nd」30巻】 3月18日 発売 価格:594円

小学館は、マンガ「MAJOR 2nd」の30巻を3月18日に発売する。価格は594円。

本作は満田拓也氏による野球マンガ「MAJOR」の続編。プロ野球選手・茂野吾郎の息子である大吾と風林中野球部の活躍を描いており、TVアニメも2期にわたって制作されている。

30巻では準決勝の先発マウンドをかけ、道塁と千代姉が3イニング勝負を行ない、その勝負の行方が描かれる。

道塁VS千代姉……勝負の行方は!?

来る準決勝の先発マウンドをかけ、道塁と千代姉が3イニング勝負を行うことに。

先発を志願した道塁、先発をしたくない千代姉。

二人の思惑とは裏腹に、道塁はいきなり3ランHRを浴びてしまう。

その結果を受け千代姉は、わざと四球を出し、自ら勝負に敗れようとするものの――……

