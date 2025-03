【「『葬送のフリーレン』クリアファイルブック Vol.2」】 3月18日 発売 価格:1,705円 【「葬送のフリーレン プレミアムポストカードブック Vol.2」】 3月18日 発売 価格:2,200円

小学館は、「『葬送のフリーレン』クリアファイルブック Vol.2」を3月18日に発売する。価格は1,705円。また同日には「葬送のフリーレン プレミアムポストカードブック Vol.2」も2,200円で発売される。

「『葬送のフリーレン』クリアファイルブック Vol.2」はマンガ「葬送のフリーレン」のデザインクリアファイルセット第2弾。勇者一行の旅路を追想するカラーコマを厳選したWポケット付きA4クリアファイル1枚と、貴重なカラーイラストを使用したA4クリアファイル3枚が収録されている。それに加えて、A2大判ポスターもセットとなっている。

また「葬送のフリーレン プレミアムポストカードブック Vol.2」は、イラストポストカードブックの第2弾。「葬送のフリーレン」本編から厳選したモノクロイラストを、彩色鮮やかなメタリックポストカードに仕上げている。銀蒸着+エンボス加工の高級感溢れる仕様で、過去と現在の旅路を切り取った計24枚が収録されている。

