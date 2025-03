【「古見さんは、コミュ症です。」37巻】 3月18日 発売 価格:594円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「古見さんは、コミュ症です。」の37巻を3月18日に発売する。価格は594円。

本作はコミュニケーションがとても苦手な美少女・古見さんと只野くんの学園生活を描いた作品。ドラマ化やアニメ化もされており、世界累計1,600万部を突破している。

37巻は最終巻となり、大学生活に向けての準備が着々と進むなか、ついに卒業式が始まる。そこで古見さんは自分が感じていたこと、なりたかった自分について心の内を語っていく。

また、雑誌で語られなかった“その後”を描く特別エピソード「コミュ500」や、“全世界で付き合いたい人”を語り合う男たちの妄想会を雑誌から12ページ増量した特別版を収録。さらに裏表紙には、古見さんと「友達100人全員」の計101人が描かれている。

【「古見さんは、コミュ症です。」37巻あらすじ】

笑顔で終わるコミュ症美少女コメディー!

【完結巻です。】

伊旦高校での生活もこれで最後。

留美子ちゃんと自動車学校に通ったり

河合さんと賃貸さがしをしたり。

来たる大学生活に向けての準備が

着々と進む中――

遂に、卒業式が始まりました。

古見さんが感じていたこと、

そしてなりたかった自分について。

心の内が語られます。

そんなに特別じゃない

コミュ症美少女コメディー

最終巻。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.