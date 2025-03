【「龍と苺」20巻】 3月18日 発売 価格:594円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「龍と苺」の20巻を3月18日に発売する。価格は594円。

本作は「響~小説家になる方法~」の柳本光晴氏が「週刊少年サンデー」で連載している将棋マンガ。女子中学生・藍田苺が将棋界のあらゆる記録を塗り替えていく姿を描いている。

20巻では月日が流れ100年後、藍田苺が100年前と変わらない姿で登場。かつてのライバルたちの子孫を圧倒する実力を見せ、ふたたびアマ枠で竜王戦トーナメントに参加する。

【「龍と苺」20巻あらすじ】

100年後の世界でも藍田苺は大暴れ!!

山野辺との竜王戦七番勝負を制し、女性でありアマ棋士初の竜王位を獲得した藍田苺。そして月日は流れ100年後、そこには100年前と変わらぬ姿の苺がいた。

かつてのライバルたちの子孫を圧倒する実力を見せる苺は倒したい相手がいると語り、再びアマ竜王戦に参加し難なく優勝する。

100年前と同じ姿、同じアマ枠で竜王戦トーナメントに参加して……!?

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.