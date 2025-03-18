Little Glee Monster新曲「Run」“明治プロビオヨーグルトR-1”新小学1年生応援ソングに決定
■Little Glee Monster「Run」先行配信がスタート＆MV公開！
Little Glee Monsterの新曲「Run」が、“明治プロビオヨーグルトR-1”新小学1年生応援ソングに決定。併せて、3月18日から先行配信がスタートし、MVも公開された。
「Run」は、“明治プロビオヨーグルトR-1”とLittle Glee Monsterが共同で、春から入学する新小学1年生を応援するために制作した応援ソング。3月19日リリースのアルバム『Ambitious』に収録される。
Little Glee Monsterは、4月から全20公演の全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』を開催する。
リリース情報
2025.03.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Run」
2025.03.19 ON SALE
ALBUM『Ambitious』
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/