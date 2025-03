中川翔子さんが、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』のキャラクターを、今回のために描き下ろしたアートを使った商品ラインナップ「DISNEY FROZEN ART COLLECTION

BY SHOKO NAKAGAWA」(「ディズニー フローズン アート コレクション BY 中川翔子」)を3月18日(火)に公開!

今回のコレクションは、前回絶大な人気を博した『塔の上のラプンツェル』の商品コレクションに続き、待望の第2弾。

公開と同日である3月18日(火)より一部商品の販売もスタートします。

DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA

商品発売を記念したメッセージ動画内では、中川さんが「ラプンツェルに続きアナ雪まで描けるなんて幸せ!」と喜びいっぱいに語っています。

「世界観を表現するための色使いがとても難しかった」と語る中川さんですが、「背景の雪の結晶も一つ一つきらめくようにこだわって描きました」と、『アナと雪の女王』ならではの細部へのこだわりについても明かしました。

『アナと雪の女王』は、ディズニー長編アニメーション映画の第53作目の作品として日本では2014年に劇場公開され記録的大ヒットとなった映画で、美しい雪と氷の銀世界が織りなす愛と冒険の物語。

『アナと雪の女王』の作品が大好きで、作品から「ありのままの自分を愛することの大切さを教わった」と語る中川さんのアートは、アナとエルサの優しさや強さ、姉妹の愛、感動の

瞬間が伝わるように、心をこめて描かれています。

「DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」販売商品について

主な販売店舗:ディズニー公式オンラインストアディズニーストア.jp、楽天市場ディズニーゾーン「プリンセス特集」など

※3月18日以降、商品順次追加

※一部予約商品となりますので、ご了承ください。

「DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」コレクションは、ファッション、アクセサリー、雑貨、ホーム雑貨、おもちゃ、文具雑貨、化粧雑貨、食品など、バラエティ豊かな商品ラインアップを展開予定。

商品が販売開始となる3月18日(火)からは、雑貨やランチ関連グッズなどが登場!

このほかに、Tシャツ、タオル、モバイル関連グッズや文具雑貨、ジグソーパズルなど順次販売予定です。

ディズニー フローズン アート コレクションBY 中川翔子/巾着

価格:各1,760円(税込)

発売日:2025年3月18日予約販売開始

小物の整理にぴったりな巾着。

ディズニー フローズン アート コレクション BY 中川翔子/ブラインドアクリルスタンド

価格:各990円(税込)

発売日:2025年3月18日予約販売開始

全6種のアクリルスタンド。

ダイヤカット 音が鳴らないコンビセット

価格:1,210円(税込)

発売日:2025年3月18日

アナとエルサの横顔を描いたお箸とスプーンのセット。

ダイヤカット ふわっと弁当箱

価格:1,760円(税込)

発売日:2025年3月18日

キラッとしたデザインが魅力のお弁当箱。

コンパクトバスタオル

価格:1,639円(税込)

発売日:2025年3月29日

劇中のいろんなシーンが描かれたタオル。

[iPhone 16,15/14/13,16e 専用]iFace First Class MagSynq ケース ペールブルー

価格:各5,280円(税込)

発売日:2025年5月予定

iPhone 16,15/14/13,16e 用のケース。

ジグソーパズル 300ピース

価格:2,200円(税込)

発売日:2025年4月30日

中川翔子さんのアートをめいっぱい楽しめるジグソーパズル。

Disney THE MARKET 阪急うめだ本店先行販売。

中川翔子さんコメント

なんと奇跡!

ラプンツェルに続き大人気の『アナと雪の女王』のイラストを描かせていただけることになって本当に嬉しいです!

世界中みんなが大好きな『アナと雪の女王』をディズニーさんの監修のもと、アナもエルサもオラフも描きたいイメージがいっぱいで細かい部分までたくさんこだわって描きました。

たくさんのアートを描いたのでいろんなグッズとなって皆様の思い出になれたら嬉しいです!

『塔の上のラプンツェル』につづく中川翔子さんアートグッズ第2弾は『アナと雪の女王』!

「DISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA」の紹介でした。

