Little Glee Monster、新曲で新小学1年生を応援 明治プロビオヨーグルトR-1とのコラボソング MVも公開
6人組ボーカルグループ・Little Glee Monsterの新曲「Run」が『明治プロビオヨーグルトR-1』の「新小学1年生応援ソング」に決定した。さらに、きょう18日から先行配信がスタートし、MVも公開された。
【画像】カラフルでキュートなシングル「Run」ジャケット
「Run」は、明治プロビオヨーグルトR-1とLittle Glee Monsterが共同で、春から入学する新小学1年生を応援するために制作した応援ソング。きょう18日から先行配信され、19日にリリースされるニューアルバム『Ambitious』に収録される。
Little Glee Monsterは、4月から全国20公演のホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』を開催することも決定している。
【画像】カラフルでキュートなシングル「Run」ジャケット
「Run」は、明治プロビオヨーグルトR-1とLittle Glee Monsterが共同で、春から入学する新小学1年生を応援するために制作した応援ソング。きょう18日から先行配信され、19日にリリースされるニューアルバム『Ambitious』に収録される。
Little Glee Monsterは、4月から全国20公演のホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』を開催することも決定している。