ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 花畑で民族衣装ショー 中国貴州省 花畑で民族衣装ショー 中国貴州省 花畑で民族衣装ショー 中国貴州省 2025年3月17日 23時33分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県でショーの出番を待つ地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） 【新華社貴陽3月17日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州榕江県の車江ダム近くで16日、民族衣装ショーが開かれた。住民が主役となり、花畑を舞台に地元の多彩な文化を紹介した。 １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で民族衣装を披露する地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で民族衣装を披露する地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で民族衣装を披露する地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県でショーの出番を待つ地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で民族衣装を披露する地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県でミャオ族の古歌を披露する地元住民ら。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で民族衣装を披露する子ども。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で民族衣装を披露する地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） １６日、黔東南ミャオ族トン族自治州榕江県で民族衣装を披露する地元住民ら。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） リンクをコピーする みんなの感想は？