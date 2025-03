東京・高輪ゲートウェイシティの春マーケット、グルメバーガーやカレーのキッチンカー＆クラフトビール

東京・高輪ゲートウェイシティでは、グルメやスイーツの人気店が集結するイベント「ニュウマン高輪 リンク マーケット(NEWoMan TAKANAWA LINK MARKET) VOL.1」を2025年3月29日(土)・3月30日(日)で開催。第2弾を4月5日(土)・4月6日(日)、第3弾をゴールデンウィーク中の5月3日(土・祝)から5月6日(火・休)に実施する。

まちびらきをさらに盛り上げる「ニュウマン高輪 リンク マーケット」

「ニュウマン高輪 リンク マーケット」は、2025年3月27日(木)のまちびらきに合わせて2ショップが先行開業する「ニュウマン高輪」が手掛ける期間限定イベント。3月末、4月初旬、ゴールデンウイーク中の5月の3度にわたって開催され、高輪ゲートウェイ駅周辺の新たな街・高輪ゲートウェイシティの300mにおよぶ散策道を舞台に、グルメやスイーツを中心とした人気店舗が集うマーケットを展開する。

キッチンカーのグルメ&クラフトビールを味わう第1弾

“自然”をテーマにした第1弾では、異なる空気感・過ごし方を体験できる5つのエリアが出現。それぞれの空間に、キッチンカーによる飲食ショップや、クラフトビールバー、農産物のマルシェなど、"美味しい、楽しい、新しい"を感じる約40ショップが登場する。

成城石井の爽やかフォー

キッチンカーを初出店する成城石井からは、ベトナムの定番料理「鶏肉のフォー」を成城石井流にアレンジした一品が登場。レモンの酸味と生姜が効いたあっさりスープに米麺のフォーを合わせ、蒸し鶏やもやしをトッピングした。爽やかな味わいで食べやすく仕上げたフォーを楽しめる。

人気カレー店「カルパシ」や「パリヤ」の苺ショートケーキ

また、千歳船橋の人気カレー店「カルパシ(Kalpasi)」や、ボリューム満点のグルメバーガーを提案する「J.S. バーガーズ カフェ(BURGERS CAFE)」なども出店。東京・青山発のカフェ&デリ「パリヤ(PARIYA)」では、甘さ控えめな生クリームを用いたシグネチャースイーツ「ストロベリーカップショートケーキ」を提供する予定だ。

アーバンリサーチの体験型マーケットも

さらに会場には、アーバンリサーチ(URBAN RESEARCH)が手がけるマーケット「TRUNK TRAVELERS by URBAN RESEARCH Co.,Ltd.」も出現。自分にとっての“お気に入り”や“大切なもの”に出会える体験型マーケットイベントを展開する。

“春の味覚”にフォーカスした第2弾、親子で楽しめる第3弾

なお、“春の味覚”に着目した第2弾では、イートエリアとマルシェエリアに約10ショップが登場。LA発のカスタマイズナポリピッツァ「800° ディグリーズ(DEGREES)」のほか、朝摘み苺のクレープを揃える八芳園などが名を連ねる。



続く第3弾では、親子で一緒に楽しめるアートな空間のワークショップや、多様な体験型イベントを用意。食や物販・雑貨など、約40ショップが出店する。

詳細

「ニュウマン高輪 リンク マーケット」

場所:TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1(1F) 高輪リンクライン

住所:東京都港区高輪2-21



■「ニュウマン高輪 リンク マーケット VOL.1」

日程:2025年3月29日(土)・3月30日(日)

時間:10:00~17:00

店舗数:約40ショップ

一部ショップ紹介:TRUNK TRAVELERS by URBAN RESEARCH Co.,Ltd.、EL CAMION by T.Y.HARBOR Brewery、J.S. BURGERS CAFE、Kalpasi、PARIYA、成城石井、KIKI WINE CLUB、mitosaya × CAN-PANY、LUMINE AGRI SHOP、MEIDI-YA、bois de gui、NODERIUM(ACTUS)

メニュー例:

・<J.S. バーガーズ カフェ>リッチバターダブルチーズバーガー 1,700円

・<成城石井>フォー・ガー 900円

・<カルパシ>カレー2種(ビターチキン+ポークペッパーマサラ) 1,400円

■「ニュウマン高輪 リンク マーケット VOL.2」

日程:4月5日(土)・4月6日(日)

時間:10:00~17:00

店舗数:約10ショップ

メニュー例:

・<八芳園>朝摘み苺のクレープ 1,404円

・<800° ディグリーズ> ROLL PIZZA BOX 800°OriginalCraftBeerセット 1,700円

■「ニュウマン高輪 リンク マーケット VOL.3」

日程:5月3日(土・祝)〜5月6日(火・休)

店舗数:約40ショップ

