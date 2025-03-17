¥ê¥Ù¥ó¥¸´ü¤¹¤ëWÇÕ¤Ë²¦¼ê¡Ä30ºÐ½é¿Ø¤ØÆîÌîÂó¼Â¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤ÆÄ¹Í§Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡30ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½Àï¤Ï¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â(¥â¥Ê¥³)¤¬¹ç½É½éÆü¤Î17Æü¡¢Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£º£Ç¯1·î16Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿30Âå¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡È½é¿Ø¡É¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼É½¤ÇÇ¯Îð¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾å¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¾´¸ç¤¯¤ó¤â²ø²æ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ(ºÇÇ¯Ä¹¤Î)Ä¹Í§Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(ÆîÌî)
¡¡¤½¤ó¤Ê20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤ÐWÇÕ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê°ìÀï¡£½øÈ×¤ÎÂç¶ìÀï¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏÂç¤¤¯Í¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÌî¤ÏÁ°²ó¤òÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤á¤ë¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Öº£¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÎ×¤à¡£
¡¡10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿Á°²ó¤ÎºÇ½ªÍ½ÁªÆ±ÍÍ¡¢º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤â¹¶·â¿Ø¤ÇÍ£°ì¤ÎÁ´»î¹çÀèÈ¯¤òÂ³¤±¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤ÌÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆîÌî¡£¤À¤¬¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ê¥³¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï7¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¼«¿È¤Ï¤½¤ó¤Ê³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¿ô»ú¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¸¬µõ¤µ¤òÊø¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»24ÅÀ¤ÏÃæÂ¼½ÓÊå»á¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎòÂå10°Ì¡¢º£µ¨¤Ï²¤½£CLÄÌ»»ÆÀÅÀ¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÎòÂåºÇÂ¿¤Î5ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í(·ë²Ì)¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î5ÅÀ¤È¤«¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤¤¤º¤ìÃ¯¤«¤Ë¤¹¤°È´¤«¤ì¤ë¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Î2Àï¤âÎ¾Êý»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎPKÀï¤ÇÂç¤¤Ê²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿WÇÕ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°Àè¤Î¥â¥Ê¥³¤È¤Î·ÀÌó¤â2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¡£¡Ö¤½¤ì(WÇÕ)¤ò¹Í¤¨¤Æ¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇWÇÕ¤ËÎ×¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Á°²ó¤ÎWÇÕ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤âº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼¡¤ÎWÇÕ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£1Ç¯3¤«·î¸å¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼É½¤ÇÇ¯Îð¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾å¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¾´¸ç¤¯¤ó¤â²ø²æ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ(ºÇÇ¯Ä¹¤Î)Ä¹Í§Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(ÆîÌî)
¡¡10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿Á°²ó¤ÎºÇ½ªÍ½ÁªÆ±ÍÍ¡¢º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤â¹¶·â¿Ø¤ÇÍ£°ì¤ÎÁ´»î¹çÀèÈ¯¤òÂ³¤±¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤ÌÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆîÌî¡£¤À¤¬¡¢Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ê¥³¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï7¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¼«¿È¤Ï¤½¤ó¤Ê³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¿ô»ú¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¸¬µõ¤µ¤òÊø¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»24ÅÀ¤ÏÃæÂ¼½ÓÊå»á¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎòÂå10°Ì¡¢º£µ¨¤Ï²¤½£CLÄÌ»»ÆÀÅÀ¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÎòÂåºÇÂ¿¤Î5ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í(·ë²Ì)¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î5ÅÀ¤È¤«¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤¤¤º¤ìÃ¯¤«¤Ë¤¹¤°È´¤«¤ì¤ë¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Î2Àï¤âÎ¾Êý»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎPKÀï¤ÇÂç¤¤Ê²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿WÇÕ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°Àè¤Î¥â¥Ê¥³¤È¤Î·ÀÌó¤â2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¡£¡Ö¤½¤ì(WÇÕ)¤ò¹Í¤¨¤Æ¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇWÇÕ¤ËÎ×¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Á°²ó¤ÎWÇÕ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤âº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼¡¤ÎWÇÕ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£1Ç¯3¤«·î¸å¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ BUKATSU+ ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÌ´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¡× ±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£