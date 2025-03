「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレート」をそっくりそのままミラーにした「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレートミラー」が2025年3月下旬から全国のコンビニエンスストアやドン・キホーテ、ドラッグストア、バラエティ・キャラクター雑貨専門店などに順次登場する(※一部取り扱いの無い法人・店舗あり)。バンダイ ライフスタイル事業部が運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」の新作だ。

「キャラパキ」はバンダイ キャンディ事業部が展開するチョコレート菓子シリーズ。パフ入りの板チョコレートをパキパキ割ってキャラクターやアイテムを取り出す「遊び」要素が詰まったチョコだ。現在展開しているアイテムでは2色以上のチョコを使い分けてカラフルにキャラを再現している。オリジナルの「発掘恐竜チョコ」を筆頭に、『サンリオキャラクターズ』『ちいかわ』『スーパーマリオ』などが展開されている。「CreerBeaute(クレアボーテ)」は、バンダイ ライフスタイル事業部が2006年から展開する、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせたアイテムのシリーズ。「いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる」「疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい」そんな想いを込めて展開されているという。今回の「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレートミラー」は、「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレート」をミラーにしたアイテム。チョコレート風に表現されたサンリオキャラクターたちがかわいいデザインだ。キャラパキならではのパキッと割れそうな質感を半立体ラバーで表現している。本体サイズもキャラパキ同等サイズで、リアルなチョコレート感を楽しみながら、手鏡として使用できる。ボールチェーンが付いているので、キーホルダーとして身の回りの物につけることが可能だ。ミラー本体デザインは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロールの全5種。パッケージは通常フェイスとうるうる目フェイスの2パターンあり。元々、板型の形状で、チョコの複数の成形色のみでキャラを表現する、というキャラパキの構造は一般的なラバーキーホルダーによく似ている。「キャラパキ」本家のバンダイ キャンディ事業部も、2024年8月に「キャラパキ」をデザインそのまま、サイズダウンして再現したラバーマスコット付きの「サンリオキャラクターズ キャラパキ ラバマスつきVer.」をリリースしている。今回の「サンリオキャラクターズ キャラパキチョコレートミラー」は、モデルになったキャラパキとほぼ同じ大きさで目立つ上、ミラーとしての実用性も備えている。またブリスターパッケージで種類を選べるのもうれしいところだ。4色と色数が制限されていることもあり、落ち着いた使いやすい風合いにもなっている。ぜひお気に入りのサンリオキャラとお出かけを楽しんでいただきたい。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656592