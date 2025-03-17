ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（2月）

予想 25.0万件 前回 23.97万件



21:30

カナダ国際証券取扱高（1月）

予想 N/A 前回 143.7億カナダドル



米小売売上高（2月）

予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)

予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）

予想 -2.1 前回 5.7



23:00

米企業在庫（1月）

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)



米NAHB住宅市場指数（3月）

予想 N/A 前回 42.0



EU外相理事会

OECD中間経済見通し

エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」（21日まで）

メキシコは大統領の日の祝日のため休場



※予定は変更されることがあります。

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