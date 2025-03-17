21:15
カナダ住宅着工件数（2月）
予想　25.0万件　前回　23.97万件

21:30
カナダ国際証券取扱高（1月）
予想　N/A　前回　143.7億カナダドル

米小売売上高（2月）
予想　0.7%　前回　-0.9%（前月比)
予想　0.3%　前回　-0.4%（自動車除くコア・前月比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
予想　-2.1　前回　5.7

23:00
米企業在庫（1月）
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)

米NAHB住宅市場指数（3月）
予想　N/A　前回　42.0

EU外相理事会
OECD中間経済見通し
エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」（21日まで）
メキシコは大統領の日の祝日のため休場

※予定は変更されることがあります。