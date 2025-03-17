ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（2月）
予想 25.0万件 前回 23.97万件
21:30
カナダ国際証券取扱高（1月）
予想 N/A 前回 143.7億カナダドル
米小売売上高（2月）
予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
予想 -2.1 前回 5.7
23:00
米企業在庫（1月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
米NAHB住宅市場指数（3月）
予想 N/A 前回 42.0
EU外相理事会
OECD中間経済見通し
エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」（21日まで）
メキシコは大統領の日の祝日のため休場
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（2月）
予想 25.0万件 前回 23.97万件
21:30
カナダ国際証券取扱高（1月）
予想 N/A 前回 143.7億カナダドル
米小売売上高（2月）
予想 0.7% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.4%（自動車除くコア・前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
予想 -2.1 前回 5.7
23:00
米企業在庫（1月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
米NAHB住宅市場指数（3月）
予想 N/A 前回 42.0
EU外相理事会
OECD中間経済見通し
エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」（21日まで）
メキシコは大統領の日の祝日のため休場
※予定は変更されることがあります。