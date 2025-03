◆3月24日放送「CDTV」アーティスト発表

【モデルプレス=2025/03/17】TBSでは、3月24日よる7時から「CDTVライブ!ライブ!」を2時間にわたって生放送。このたび、番組を彩る豪華アーティストと披露する楽曲が発表された。Number_iは、メンバーの岸優太がプロデュースした新曲「GOD_i」、ILLITは初の日本オリジナル曲で話題の映画主題歌「Almond Chocolate」、SUPER BEAVERは歌詞が心にしみると話題の新曲「片想い」、緑黄色社会はパワフル&エネルギッシュな最新曲「PLAYER 1」をそれぞれフルサイズで披露。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

INIはテレビアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」のオープニングテーマ「Make It Count」、WEST.はドキッとするような大人の色気で魅せる最新曲「shhhhhhh!!」、GENERATIONSはメンバーの片寄涼太がプロデュースを手掛けた楽曲「気づいたことは」、平手友梨奈は自由奔放なハーレークイーンを彷彿とさせるダンスアンセム「イニミニマイニモ」をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。SEKAI NO OWARIは高橋文哉&西野七瀬がW主演の映画「少年と犬」の主題歌で、デビュー15周年を迎えるアニーバーサリーイヤーの幕開けを飾る新曲「琥珀」を披露。羊文学はギターサウンドと力強い歌詞が特徴的な新曲「声」、西川貴教は先日開催された「東京マラソン2025」のために書き下ろした、チャレンジするすべての人の背中を押すエールソング「ALL UNITED」、をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。(modelpress編集部)INI「Make It Count」ILLIT「Almond Chocolate」WEST.「shhhhhhh!!」GENERATIONS「気づいたことは」SUPER BEAVER「片想い」SEKAI NO OWARI「琥珀」Number_i「GOD_i」西川貴教「ALL UNITED」羊文学「声」平手友梨奈「イニミニマイニモ」緑黄色社会「PLAYER 1」【Not Sponsored 記事】