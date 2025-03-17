乃木坂46井上和、証明写真公開にファン衝撃「プリクラ並」「天才ビジュ」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2025/03/17】乃木坂46井上和1st写真集「モノローグ」（講談社／4月22日発売）が17日、公式X（旧Twitter）を更新。井上の証明写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46井上和「プリクラ並」と話題の証明写真
公式アカウントは「証明写真を撮った井上和さん」とし、2パターンの証明写真を公開。制服姿で真面目な表情を見せる姿と、Wピースを披露する可愛らしいカットを投稿している。
https://twitter.com/modelpress/status/1901574243436892504
この投稿にネット上では「証明写真でこのクオリティ」「もはやプリクラ並みです」「美人が際立つ」「仕上がりすぎ」「天才ビジュアル」「証明写真なのに整いすぎてる」などと絶賛の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂46井上和「プリクラ並」と話題の証明写真
◆井上和、証明写真が話題
公式アカウントは「証明写真を撮った井上和さん」とし、2パターンの証明写真を公開。制服姿で真面目な表情を見せる姿と、Wピースを披露する可愛らしいカットを投稿している。
この投稿にネット上では「証明写真でこのクオリティ」「もはやプリクラ並みです」「美人が際立つ」「仕上がりすぎ」「天才ビジュアル」「証明写真なのに整いすぎてる」などと絶賛の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
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