Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡¡¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë»²Îó¡Ö»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë£·£·ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½£·£°£°Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³Þ°æ¿®Êå¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢»²Îó¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î»ûÈøæâ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤é¤¬Ä¤¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡»²Îó¤·¤¿Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤Ï¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¾ì¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾®ÁÒ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Íò¤Î£Ä£Ö£Ä¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð±éºî¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÍ¤é¤È°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤òºî¤ë»þ¤â¡¢¡ØËÍ¤â½é¤á¤Æ¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¤Ï¡Ö¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤´¤µ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£