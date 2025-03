『グラングリーン大阪南館』で最先端ヘルスケアサービスを体験！万博でお披露目予定の最新システムも一足先に

パークタワー、ゲートタワー、サウスタワーの3つの複合ビルからなる『グラングリーン大阪南館』(※3月21日グランドオープン)。5階から上は2つのホテルとオフィス、3階から地下1階はファッションや雑貨、飲食店など55店舗が入る商業施設となっています。



この中には、アメリカ・ニューオリンズで1965年に創業しアメリカを中心に約160店舗展開する高級ステーキハウス『RUTH’S CHRIS STEAK HOUSE』や、ニューヨークで有名ホテルや四つ星レストランなどにパンを提供している実力派ベーカリー『TOM CAT BAKERY』といった関西初出店の店舗のほか、人気パティスリーが手掛けるフルーツにこだわったスイーツが並ぶカフェ『GOKAN PARLOIR』など、ここにしかないお店などが並びます。





さらに、4階にある施設『SLOW AND STEADY』では、最先端の計測機器をつかった体力レベルの判定や、自分の体調にあわせてサプリを配合してくれる健康ドリンクバーなどが『無料』で体験できます。この施設ではほかにも、大阪・関西万博でお披露目される最先端の歩行解析システム『歩紋解析AIソリューション』を、万博より一足早く試してみることができます。(山中真アナウンサー)「私が履いている靴にはセンサー付きの特別なインソールが入っていて、歩いているときの偏りや力の加わり方などを、モニターで瞬時に測定。膝や腰などへの将来的なリスクを教えてくれるんだそうです」(SLOW AND STEADY 上野真さん)「(Qどうしてこういう場所を?)この施設は今ちょうどプロモーション段階とか、マーケティング段階のものが多く、どんどん試していただいてリアルな声を集めていって、ブラッシュアップしていくことで、よりサービスを良いものにしていこうと。1人1人の健康意識を少し変えていくというのが重要だと考えていまして、気軽に通っていただける場としてこういった場で展開しています」『SLOW AND STEADY』や『うめきた温泉 蓮』などでの“健康”や“ヘルスケア”といったテーマはグラングリーン大阪において重要なポイントだったといいます。(三菱地所・グラングリーン大阪室 神林祐一室長)「大阪におけるイノベーションというとやっぱり健康。万博もそうですけど、そういったところに意識が非常に高いので、僕らもそこは非常に大切にした。ウェルビーイングという観点は非常に大切にしました」