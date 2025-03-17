鹿児島県は、この春の人事異動と機構改革を発表しました。女性管理職の数は部次長級、課長級ともに過去最多となりました。しています。

県職員はこの春、

▼1866人が異動し、

▼210人が退職、

▼265人が新たに採用されます。

女性管理職の割合は部次長級が、今年度より1人多い12人で11．1%でした。課長級以上は今年度より6人増えて69人で、15．3%と、過去最高となりました。

機構改革では、観光の「稼ぐ力」の向上を図るため、観光・文化スポーツ部PR観光課の中に「PR観光企画監」を設置します。

部長級の主な人事です。

▼観光・文化スポーツ部長には、

桑代 毅彦 総括危機管理防災監兼危機管理防災局長 が、

▼環境林務部長には、

西 正智 観光・文化スポーツ部長が、

▼保健福祉部長には、

伊地知 芳浩 東京事務所長が、

▼農政部長には、

大平 晃久 農政部次長兼かごしまの食輸出戦略総括監 が、

▼総括危機管理防災監兼危機管理防災局長には、

向井 一幸 人事委員会事務局長が、

▼医療審議監 兼 姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部医療技監 兼 姶良保険所長 兼 大口保健所長には、

中俣 和幸 医療審議監 兼 鹿児島地域振興局保健福祉環境部医療技監 兼 伊集院保健所長が、

▼総務部男女共同参画局長には、

北薗 育子 北薩地域振興局長が、

▼鹿児島地域振興局長には、

南 靖子 総務部男女共同参画局長が、

▼南薩地域振興局長には、

川畑 敬郎 教育委員会事務局副教育長が、

▼北薩地域振興局長には、

本田 敬 総務部男女共同参画局次長が、

▼姶良・伊佐地域振興局長には、

大西 千代子 環境林務部次長兼奄美世界自然遺産総括監が、

▼大隅地域振興局長には、

坂脇 健一 農政部次長が就きます。

県の人事異動と機構改革は２０２５年４月１日付けです。

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