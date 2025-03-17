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¢£Disc.1¡ÊBlu-ray¡Ë¡¡¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¶¦ÄÌ
ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.29
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
01¡¥TRIPPER
02¡¥LIAR
03¡¥DISCOVER
04¡¥HONEY
05¡¥CRISIS
06¡¥Smash It Up
07¡¥BATMAN THEME
08¡¥¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
09¡¥ËºµÑ¤Î¶õ
10¡¥¥¢¥¸¥È
11¡¥LATE¡¡SHOW
12¡¥DARLIN¡Ç
13¡¥Liberation
14¡¥STUCK LIFE
15¡¥Í«Ýµ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌ´
16¡¥TOKYO
17¡¥Mr.¡ØYA¡Ù
18¡¥SANDY
19¡¥HAPPY
20¡¥CRACKER¡ÇS BABY
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ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.30
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
01¡¥Hello
02¡¥Hate
03¡¥See a Pink Thin Cellophane
04¡¥Metal Fur
05¡¥PORNO STAR
06¡¥NANCY
07¡¥¥í¥¶¥ê¥ª¤Èé¬é¯
08¡¥BATMAN THEME
09¡¥GIRL IN RED
10¡¥MAKING MOTHER FUCKER
11¡¥ID POP
12¡¥WHAT¡ÇS FUNNY?
13¡¥GHOST
14¡¥FAIRY¡ÇS MALICE
15¡¥DEPRAVITY DAY
16¡¥Masquerade
17¡¥PSYCHO
18¡¥FREEZE
19¡¥C.B
20¡¥THANK YOU
21¡¥Because
MAKING MOVIE
¢£Disc.3¡ÊCD¡Ë¡¡¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¤Î¤ß
SADS 2010-2018¡ÖGOTHIC CIRCUS¡×
GARDEN SHINKIBA FACTORY¡¡2024.07.07
À¶½Õ/Vocal K-A-Z/Guitar¡¡YUTARO/Bass¡¡GO/Drums
01¡¥EVIL
02¡¥WEEKEND IN THE LUST
03¡¥VENOM
04¡¥MALIBU SUGAR
05¡¥SATAN
06¡¥GRAVE
07¡¥tell me what you lie
08¡¥May I Stay
09¡¥Spin
10¡¥¡Ámedley¡Á
11¡¥freely
12¡¥gone
13¡¥far away
14¡¥breathless
15¡¥smily sadly
¢£Disc.4¡ÊCD¡Ë¡¡¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¤Î¤ß
SADS 2010-2018¡ÖGOTHIC CIRCUS¡×
GARDEN SHINKIBA FACTORY¡¡2024.07.07
16¡¥GOTHIC CIRCUS
17¡¥DISCO
18¡¥WHITE HELL
19¡¥ACME
20¡¥ANDROGYNY INSANITY
21¡¥AMARYLLIS
22¡¥WASTED
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¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯03·î19Æü
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À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
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Official web site¡¡https://kiyoharu.tokyo/
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3·î22Æü (ÅÚ) KLUB COUNTER ACTION µÜ¸Å
3·î23Æü (Æü) ÀÐ´¬ BLUE RESISTANCE
4·î05Æü (ÅÚ) ´ôÉì CLUB ROOTS
4·î11Æü (¶â) BLUE NOTE TOKYO
5·î04Æü (Æü) ¶âÂô EIGHT HALL
5·î24Æü (ÅÚ)¡¢25 (Æü) HEAVENS ROCK ±§ÅÔµÜ VJ-2
5·î30Æü (¶â)¡¢31Æü (ÅÚ) ¿·½É ReNY¡ÊFC ONLY¡Ë
6·î07Æü (ÅÚ)¡¢08 (Æü) ¿å¸Í LIGHT HOUSE
6·î29Æü (Æü) SUPERNOVA KAWASAKI
7·î05Æü (ÅÚ) ÆàÎÉ EVANS CASTLE HALL
7·î26Æü (ÅÚ) ÀÅ²¬ CLUB ROXY
7·î27Æü (Æü) Ì¾¸Å²° BOTTOM LINE
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¢£ARABAKI ROCK FEST.2025
4·î26Æü (ÅÚ) µÜ¾ë¡¦¹ñ±Ä¤ß¤Á¤Î¤¯ÅÎ¤Î¸ÐÈÊ¸ø±à ËÌÃÏ¶è ¥¨¥³¥¥ã¥ó¥×¤ß¤Á¤Î¤¯
¢£¹õÌ´Zepp TOUR CORKSCREW 2025
7·î19Æü(ÅÚ) Zepp DiverCity¡ÊÅìµþ¡Ë
8·î06Æü(¿å) KT Zepp Yokohama¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
8·î09Æü(ÅÚ) ÀçÂæPIT¡ÊµÜ¾ë¡Ë
8·î11Æü(·î¡¦½Ë) Zepp Sapporo¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
8·î16Æü(ÅÚ) Zepp Osaka Bayside¡ÊÂçºå¡Ë
8·î24Æü(Æü) ¡¡Zepp Nagoya¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
8·î31Æü(Æü) ¡¡Zepp Fukuoka¡ÊÊ¡²¬¡Ë
9·î06Æü(ÅÚ) ¡¡Zepp DiverCity¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨FC ONLY
9·î15Æü(·î¡¦½Ë) KT Zepp Yokohama¡Ê²£ÉÍ¡Ë
9·î20Æü(ÅÚ) ¡¡Zepp Nagoya¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
¡ãÀ¶½Õ¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯6¥«·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¡¢WOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Ãæ¡ä
¢£¹õÌ´ 2025.02.09 CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR
2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë19¡§00¡Á
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(¼¹É®¼Ô: gallagherbros)