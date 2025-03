マンチェスター・ユナイテッドは今夏新たなGK獲得を目指すようだ。



『GiveMeSport』によると、マンUは今夏の移籍市場でリールに所属する23歳のフランス人GKリュカ・シュヴァリエの獲得を検討しているという。



リールの下部組織出身であるシュヴァリエは2020年7月にトップチームに昇格すると、これまで公式戦通算119試合に出場するなど守護神として活躍。今季もここまでリーグ戦では26試合に先発出場、UEFAチャンピオンズリーグでは10試合に先発出場し、ビッグセーブを連発するなど欠かせない選手として活躍している。





