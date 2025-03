「the tip of the iceberg」の意味は？日本語と同じ表現！

正解は「氷山の一角」でした!

「the tip of the iceberg」は、日本語の「氷山の一角」と同じ意味で使わているフレーズ。

直訳すると、氷山の先端になります。

大きな問題のごくわずかな部分を表していますよ。

A:「We have to do a lot of things for this project.」

(このプロジェクトのためにやらないといけないことがたくさんあるよ)

B:「But this is just the tip of the iceberg. 」

(でもこれは氷山の一角にすぎないよ)