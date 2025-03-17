¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÍ³·°¡¢³¤³°¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤¿ËÜÇ½¤È¸¶ÅÀ¡Ö¿´¤¬´î¤Ö¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¡×
Í³·°¤¬3·î12Æü¡¢EP¡ØWild Nights¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±EP¤Ë¤Ï2023Ç¯7·î¡¢Ã±¿È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¸½ÃÏ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥¤¥È¤·¤¿³Ú¶Ê5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£NetflixÆÈÀêÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¡ØBEASTARS FINAL SEASON¡ÙPart1¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖFeel Like This¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÍÎ³Ú¥Æ¥¤¥¹¥È¹á¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿·¤·¤¯¡¢Á°EP¡ØSunshade¡Ù¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡ÖFeel Like This¡×¡Ö1-2-3¡×¤ò¥³¥é¥¤¥È¤·¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°(David Fremberg)¤ÏÍò¤äNISSY¡¢NCT Dream¤Ê¤É¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖDive Alive¡×¤ò¥³¥é¥¤¥È¤·¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ï¥ë¥°¥ì¥ó(Lukas Hallgren)¤ÏMISAMO¤äDa-iCE¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ü¥à(Erik Lidbom)¡¢¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥Õ¥å¥Ë¥ß¡¼¥ë(Magnus Funemyr)¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥Þ¥ì¥É(Gustav Mared)¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤âJ-POP¤äK-POP¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦ÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¡£
³¤³°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¸½ÃÏ¶¦Æ±ºî¶È¤ÏÍ³·°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢±Ñ¸ì¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Êºî»ì¤Ï¹ªÌ¯¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¬½¨°ï¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿1Ëü»ú¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ã¤Æ¿ô³ØÅª
¢£²»¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¨¡¨¡EP¡ØWild Nights¡Ù¤Ï¼ýÏ¿Á´¶Ê¤¬³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Î¥³¥é¥¤¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Ç¥â¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìºòÇ¯²Æ¤³¤È¤Ç¡£
¨¡¨¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ØÃ±ÆÈÅÏ¹Ò¤·¤Æ¸½ÃÏ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È³Ú¶ÊÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCrystals¡×¥ê¥ê¡¼¥¹»þ(2023Ç¯)¤ÎBARKS¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¤¤¤Ä¤«1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆEP¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Í³·°¡§¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏµÕ¤Ë¡¢¡È¤³¤ì¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¶Ê¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤É¤ó¤Ê²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤«¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤¿¶Ê¤¬³¤³°¥µ¥¦¥ó¥É¿§¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¤³¤ì¤¬Í³·°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î·ë¾½¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂÐÈæ¤È¤·¤Æ¡ØWild Nights¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Á°EP¡ØSunshade¡Ù¤¬Í³·°¤µ¤ó¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐÈæ¤¬¿·¤¿¤ÊEP¡ØWild Nights¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
Í³·°¡§J-POP¤ÎÍ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡ØSunshade¡Ù¡£¡ØWild Nights¡Ù¤ÏÁ´±Ñ¸ì»ì¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÍÎ³ÚÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÆóºî¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¼Â¤ÏÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖFeel Like This¡×¤Ï¡¢Netflx¥·¥ê¡¼¥º¡ØBEASTARS Final Season¡ÙPart1¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À©ºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡©
Í³·°¡§Á´±Ñ¸ì»ì¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØBEASTARS¡ÙÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é¡Ö±Ñ¸ì»ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¡£¡ØBEASTARS Final Season¡Ù¤ÏÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì»ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò±Ñ¸ì»ì¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤¹¤´¤¤Ä©Àï¤È¤¤¤¦¤«¡£±Ñ¸ì¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ëÍ³·°¤µ¤ó¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¡ÖFeel Like This¡×¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥³¥é¥¤¥È¤·¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°(David Fremberg)¤µ¤ó¤È¤Îºî¶È¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡È¤É¤ó¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡É¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥É¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ©ºî¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Í³·°¡§¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ã¤Æ¡¢¡È¥á¥í¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¡É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¿ô³ØÅª¤È¤¤¤¦¤«¡£²»¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤ÎÊý¡¹¤È¤ÎÀ©ºî¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¥í¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¥í¥Ã¥¯´¶¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¤â¤¦1¶Ê¤Î¡Ö1-2-3¡×¤Ë¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
Í³·°¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤â¤¦¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¹¥¤¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë²þ¤á¤Æ²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÇ½Åª¤Ë¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¹Í¤¨²á¤®¤ë¤È¤³¤í¤«¤é³°¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë³«Êü´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ê¤Ë¤·¤¿¤é¡ÖFeel Like This¡×¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖFeel Like This¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²»³Ú¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤º¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤È¥á¥í¥Ç¥£¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Î3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤Û¤È¤ó¤Éº£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Í³·°¡§¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃç¤è¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡£²»³Ú¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤·ù¤¤¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢å«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ãç¤è¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ØBEASTARS¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í³·°¡§¶Ê¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¡È¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²Î»ì¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÍ·¤Ó¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ½ñ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì»ì¤À¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1ÈÖA¥á¥í¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥ì¥´¥·¤È¥Ï¥ë¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ïµ¤Î¥ì¥´¥·¤Ï½Ã¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Í³·°¡§¡ØBEASTARS¡Ù¤Î½»Ì±¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Æù¿©Æ°Êª¤ÏÍýÀ¤ÇËÜÇ½¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áð¿©Æ°Êª¤Ï¼«Ê¬¤¬¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡Ä¡ÄÊ¿Åù¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¼å¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡ÈMy heartbeat goes on rising¡É¤Ï¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ë´¶¤¸¤È¡¢ÌîÀ¸Åª¤Ë¿´Çï¤¬¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤òÁÛÁü¤µ¤»¤¿¤ê¡£ÉáÃÊ¤Ï²Î»ì¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡Èdie¡É¡Ä»à¤È¤¤¤¦Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤âËÜÇ½Åª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï1ÈÖA¥á¥í¤Ë¡ÈBut I really want you / I want you to see it the way I do¡É¤Ã¤Æ²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Èwant you¡É¤Ç¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç´í¤¦¤µ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡£¡È·¯¤¬Íß¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈËÜÅö¤Ï·¯¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤Î¡ÈÍß¤·¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤ò´Þ¤ó¤À²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
Í³·°¡§Ïµ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥´¥·¤¬¤¦¤µ¤®¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ë¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î´í¤¦¤µ¡Ä¡Ä¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´í¤¦¤µ¤Ï¿ï½ê¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ó¤Ë¡ÈI keep walking on¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç²Î»ì¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡ÈRun Run Run¡É¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥é¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÈRun¡É¤Ë¤ÏÁö¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¨¤²¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹É½Î¢°ìÂÎ¤Î´¶¤¸¤ä¡¢Âª¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¿¿µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦´í¤¦¤µ¤òÍ·¤Ó¿´¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿É½Î¢°ìÂÎ¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¡¢Í³·°¤µ¤ó¼«¿È¤¬¼´¤Ë¤·¤¿»×¤¤¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¥¢¥Ë¥á¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£Ã¯¤·¤â¡È¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¿´Äì³Ú¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ï²»³Ú¤À¤·¡¢¥ì¥´¥·¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¿´¤«¤é´ò¤·¤µ¤È¤«´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢ÍýÀ¤ÈËÜÇ½¤Ç¤¤¤¨¤ÐËÜÇ½¤Ë¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¨¡¨¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÇ½¤À¤«¤é¤³¤½ÄÉµá¤¹¤ë¾å¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í³·°¡§¡ÈËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ò¼è¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¤³¦¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤Ç¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤òÂç»ö¤Ë¤·²á¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¿¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¡È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£°ìÅÙ¡¢ËÜÇ½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤¬´î¤Ö¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÈFeel Like This¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÏÃ±¿È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢²»³ÚÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤«¤Çµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂÚºßÃæ¡¢¤Û¤ÜËèÆüÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ËèÆü°ã¤¦¸½ÃÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢1Æü1¡Á2¶Ê½ñ¤¯¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡È¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¤µ¤Ã¤»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¤«¡È¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¼å¤¤¤«¤é»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤È¤«¡¢·Á¼°Åª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Í¤¨¤ëÇ¾¤ß¤½¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ªÆü¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤È¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤¬¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖFeel Like This¡×¡£
¨¡¨¡¥°¥Ã¥É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Í³·°¡§¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¿È¤Ë¤Ê¤ë·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¶Ê¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ç¤¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤«¤é¤Î¤¤¤¤¼êÅÚ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í³·°¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£²¡Û¤Ø
¢£·Á¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯
¢£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤³¤½¿¿¼Â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ¤ÓÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦»×¤¦¤È´üÂÔ´¶¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖFeel Like This¡×¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§ºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¤«¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò²ð¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä²òÊü´¶¤äÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö1-2-3¡×¤â¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥¤¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Í³·°¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖFeel Like This¡×¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÖFeel Like This¡×¤ÎÀ©ºî¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤¬¡Ö1-2-3¡×¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤«¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ìÅÙÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡ÖFeel Like This¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö1-2-3¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖDive Alive¡×¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ï¥ë¥°¥ì¥ó(Lukas Hallgren)¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÇÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¤Î¡ÈI¡Çm gonna live not survive¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¡È»ä¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤É½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Í³·°¡§»ä¤Ï¡¢Í³·°¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í³·°¤ÏËÜÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¾¦É¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡£
Í³·°¡§¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ËÜÍè¡È¿ÍÂÐ¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£Îã¤¨¤ÐÈãÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÃ¯¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ìÂÐ°ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙÉ½¤Ë½Ð¤ë¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ÃÎ¤é¤ÌÁê¼ê¤Ë¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸ÉÕ¤±¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Þ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
Í³·°¡§ºÇ¶á¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·²á¤®¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬²¿¤«¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¤â¡¢»ä¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤â¶Ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¼¤Ã¤Æ¿´¶¤Ç½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¡ÖDive Alive¡×¡£
Í³·°¡§¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ÂºÝ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¤¤¤¤è¤â¤¦¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÌä¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¡¢2ÈÖ¤ÎA¥á¥í¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶·âÅª¤Ë¡£
¨¡¨¡¡ÈYou don¡Çt like that?¡É¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
Í³·°¡§ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡È·Á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Û¤Éreal¡É¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Æ¡È¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¡É¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ä°¦¤äÌ´¤È¤«¡¢·Á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤³¤½¿¿¼Â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¡£À¸¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂ©¤ò¤·¤Æ¿´Â¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¡È¿Í´ÖÅª¤ÊÀ¸³è¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÉ¸¤äÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÈÃý¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤³¤½¤¬¿Í¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿·Á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤³¤È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥À¥¤¥ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§Êª»ö¤ò¼Ð¤á¤Ë¸«¤Æ²¿¤«¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬¼çÌò¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡ÖDive Alive¡×¤ÎÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢¡ÖMermaid¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ë³¤¤ä¡¢¡ÖSilent Parade¡×¤Î¡ÈÂÉ¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¡É¤È¤¤¤¦¹Ò³¤¤Ê¤É¡¢EP¡ØWild Nights¡Ù¤Ë¤Ï³¤¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Í³·°¤µ¤ó¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤È¤·¤Æ²¿¤«¶¦ÄÌ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í³·°¡§±Ô¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢¡ØWild Nights¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£»ä¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë±ÑÊÆÊ¸³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç±Ñ¸ì¤Î»í¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡È»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï²»³Ú¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·è°Õ¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤È¤¤¤¦»í¿Í¤Ç¡£
¨¡¨¡1800Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î»í¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
Í³·°¡§Èà½÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÉô²°¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯¹¤¤À¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤«¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤à¤·¤íµñÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç»í¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ»í¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¡£Èà½÷¤Î»à¸å¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»í¤òËå¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡È·Ý½Ñ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¡È¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡É¤È¤«¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²»³Ú¤òÁª¤Ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÎ¾¿Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¡É¤È¤«¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤Î»í¤äÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¡£
Í³·°¡§¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢É½¸½¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÈà½÷¤Î»í¤¬»þ¤ò·Ð¤Æº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕµÁ¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤¬ËÜµ¤¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Í³·°¡§¡ÈWild Nights¡É¤Ï¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤Î»í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡ÈÍò¤ÎÌë¡É¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖFeel Like This¡×¤Ç¤ÏËÜÇ½(Wild)¤ÈÍýÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÈÍò¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ëÌë¡É¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÌë¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¡ÈWild Nights¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ç¸¶ÅÀ²óµ¢Åª¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿´¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤¿¤¢¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ØWild Nights¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²»³ÚÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤Î¡ØWild Nights¡Ù¤Î»í¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢»ä¤¬´¶Æ°¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢Í³·°¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤Î¸¶ÅÀ¤ä¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Í³·°¡§ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â°Å¤¤¤³¤È¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â»à¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â»à¤ò¸«¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸¶ÅÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬²Æì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢ÁÛ¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢º£²ó¤Ï³¤¤ä¿å¤¬Â¿¤¤À¤³¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë³¤¤Ã¤Æ¡ÈÊì¤Ê¤ë³¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¸¤Êª¤Î¸»¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½Íò¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¿¼¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£³¡Û¤Ø
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£±¡Û¤ØÌá¤ë
¢£ËÜÇ½¤ä¤à¤½Ð¤·¤Î¿´¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Ï
¢£Ë¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤
¨¡¨¡EP¤ÎºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖSilent Parade¡×¤Ï¡¢Í³·°¤µ¤ó¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ü¥à(Erik Lidbom)¤µ¤ó¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥Þ¥ì¥É(Gustav Mared)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¶¦ºî¤Ç¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Silent Parade¡áÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤È¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¼çÄ¥¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎó¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É°ÕÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È°ì¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¡ÈSilent¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
Í³·°¡§¡ÈÄÀÌÛ¤Î¹ÔÎó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¸å¤í¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï°ì¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¸å¤í¤Î·Ê¿§¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤òËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤ÆÊâ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀÅ¤«¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î»¿Æ±¼Ô¤ä°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ °ìËç¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÍ³·°¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤ä¿´¤ÎÊÑÁ«¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÇ»¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤¿EP¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í³·°¡§º£²ó¤Ï²Î»ì¤Ë¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤¬Àè¤Ë½ÐÍè¤Æ¤Æ¡¢¸å¤«¤é²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢EPÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢1¶Ê1¶Ê¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤Î¿´¶¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ë¹½Á°¤Ç¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ¶á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â²áµî¤È¸½ºß¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡EP¡ØWild Nights¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ3·î29Æü¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¡ãYU-KA Tour 2025¡ÈWild Nights¡É¡ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¸ø±é¤È¤Ê¤ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¾®Àî æÆ(G)¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØWild Nights¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤â1Æü¤Çºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬°ì½ï¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢PC¾å¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ê·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤À¥ª¥±¤È¤·¤ÆÎ®¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÌÇòÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Í³·°¡§¤Ï¤¤¡£ºîÉÊ¤òÄ°¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Àº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£EP¤Ë¤Ï¡ÈÇí¤½Ð¤·¤Î¿´¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÏÃ¤Ç¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÇ½¤ä¤à¤½Ð¤·¤Î¿´¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤ÏË¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í³«ÊüÅª¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Á°ºî¡ØSunshade¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤¬Åìµþ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Á°¤ÎEP¤â¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤â½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤µ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Í³·°¡§¼Â¤Ï2025Ç¯¤Ï¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£2·î¤Ë²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ï¯ÆÉ·à¤È¸À¤Ã¤Æ¤â20¶Ê¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¿·¤¿¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ±éµ»Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯³Ø¤Ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²þ¤á¤ÆÉ½¸½¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ú¤½Ð¤·¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤¦¤º¤¦¤º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£²ó¤Ï²ñ¾ì¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±é½ÐÌÌ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡2025Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤â¤·¤Æ¤¤¤¯Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Í³·°¡§¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Í³·°¡§º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¸«¤Ä¤á¤ë¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥³¥é¥¤¥È¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¶Ê¤òÀ¸¤àºî¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²»³ÚÅªÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤êÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¶Ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSunshade¡Ù¡ØWild Nights¡Ù¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëEP2ºî¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉÁ¤½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£2025Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤è¤êÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÈ±©¤µ¤ª¤ê
»£±Æ¡ýTOYO
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡ý¾®Åè ¹î²Â¡¿º¬ÄÅ Í¤Æà(¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È)
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡ýº£Ê¡ ¹¬Æà
¢£EP¡ØWild Nights¡Ù
2025Ç¯3·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/yu-ka_wildnights
1. Feel Like This
¡¡ºî»ì¡§Í³·°¡¡ºî¶Ê¡§Í³·°¡¦David Fremberg
¡¡ÊÔ¶Ê¡§David Fremberg
¡¡¢¨Netflix¥·¥ê¡¼¥º ¥¢¥Ë¥á¡ØBEASTARS FINAL SEASON¡ÙPart1 ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
2. Dive Alive
¡¡ºî»ì¡§Í³·°¡¡ºî¶Ê¡§Í³·°¡¦Lukas Hallgren
¡¡ÊÔ¶Ê¡§Lukas Hallgren
3. 1-2-3
¡¡ºî»ì¡§Í³·°¡¡ºî¶Ê¡§Í³·°¡¦David Fremberg
¡¡ÊÔ¶Ê¡§David Fremberg
4. Mermaid
¡¡ºî»ì¡§Í³·°¡¡ºî¶Ê¡§Í³·°¡¦Magnus Funemyr
¡¡ÊÔ¶Ê¡§Magnus Funemyr
5. Silent Parade
¡¡ºî»ì¡§Í³·°¡¡ºî¶Ê¡§Í³·°¡¦Erik Lidbom¡¦Gustav Mared
¡¡ÊÔ¶Ê¡§Gustav Mared for Hitfire Production
¢£ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ãYU-KA Tour 2025 ¡ÈWild Nights¡É¡ä
open17:15 / start18:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
3·î30Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦NAGOYA JAMMIN'
open16:15 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÌ¾¸Å²° 052-320-9100
4·î17Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦LIQUIDROOM
open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡Ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 050-5211-6077
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / ÆÃÅµ(Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ä¥¢¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É)ÉÕ¤¡§7,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÍ×
¢¨ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¸åÆü¤ªÅÏ¤·¤ä¸ÄÊÌ¤Ç¤ÎÈ¯Á÷ÂÐ±þ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ³Æ¸ø±é4Ëç¤Þ¤Ç
Ç¯ÎðÀ©¸Â]¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¢»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡Í³·° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£²¡Û¤ØÌá¤ë
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú£±¡Û¤ØÌá¤ë