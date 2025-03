由薫が3月12日、EP『Wild Nights』をリリースした。同EPには2023年7月、単身スウェーデンに乗り込んで現地アーティストとコライトした楽曲5曲が収録されている。Netflix独占配信アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1のエンディング主題歌「Feel Like This」をはじめとする楽曲は、洋楽テイスト香るサウンドが新しく、前EP『Sunshade』との対比が独創的な仕上がりだ。

「Feel Like This」「1-2-3」をコライトしたデヴィッド・フレンバーグ(David Fremberg)は嵐やNISSY、NCT Dreamなどの楽曲制作で知られるほか、「Dive Alive」をコライトしたルーカス・ハルグレン(Lukas Hallgren)はMISAMOやDa-iCEなどの楽曲を手掛け、エリック・リボム(Erik Lidbom)、マグナス・フュニミール(Magnus Funemyr)、グスタフ・マレド(Gustav Mared)といった面々もJ-POPやK-POPなどアジアマーケットで辣腕を振るう著名クリエイターだ。海外クリエイターとの現地共同作業は由薫のアーティストとしての本能を解き放ち、英語もふんだんな作詞は巧妙な遊び心が秀逸な仕上がりをみせた。アーティストを志すきっかけにも触れられた1万字のロングインタビューをお届けしたい。◆ ◆ ◆──EP『Wild Nights』は収録全曲が海外アーティストやプロデューサーとのコライト作品となりましたが、どういった経緯で制作されたものですか?由薫:収録曲のデモを作ったのが一昨年夏ことで。──スウェーデンへ単独渡航して現地アーティストと楽曲制作したときですね。配信シングル「Crystals」リリース時(2023年)のBARKSインタビューで、「スウェーデンで制作した楽曲をいつか1枚にまとめたい」と言っていましたが、それが満を持してEPとしてリリースされるという。由薫:スウェーデンでたくさん曲ができてしまって、当時は逆に、“これをどんなふうに発表したらいいんだろう”という課題があったんです(笑)。その時点では曲はできたものの、まだどんな歌詞を書くかも見えてなかったですし、できた曲が海外サウンド色の強いものだったので。だから、まずは“これが由薫というものの結晶”というような作品を作ってから、その対比として『Wild Nights』を発表したいと考えていたんです。──前EP『Sunshade』が由薫さんの結晶のような作品であり、その対比が新たなEP『Wild Nights』であると。由薫:J-POPの優れたところに注目して、それを意識して書いていたものが『Sunshade』。『Wild Nights』は全英語詞の曲があったり、サウンドが洋楽的だったり。この二作でコントラストを出すというコンセプトで、実は対になっているんです。──そういうことだったんですね。収録曲について聞いていきたいのですが、1曲目の「Feel Like This」は、Netflxシリーズ『BEASTARS Final Season』Part1のエンディング主題歌に起用されましたが、制作はどのように?由薫:全英語詞の曲なんですけど、それは『BEASTARS』制作サイドから「英語詞でお願いします」というお話をいただいたからで。『BEASTARS Final Season』は世界同時配信のNetflixシリーズだったので、英語詞が求められたんだと思うんです。ただ、日本で放送されるアニメ主題歌を英語詞にするって、結構すごい挑戦というか。英語で歌ってもいい時代になったことに、時代の移り変わりを感じましたし、それ自体カッコいいことだなと思いました。──英語と日本語の両方で表現ができる由薫さんに白羽の矢が立ったということでしょうね。トラックは、スウェーデンで制作したものですか?由薫:「Feel Like This」はスウェーデンで作った曲の中でも、自分にとって意義深い曲であり、ひとつの到達点になった曲でもあります。というのも、イメージを具現化することが一番上手くできたし、お気に入りの曲でした。タイアップに決まったのはたまたまだったんですけど、すごく嬉しかったです。──コライトしたデヴィッド・フレンバーグ(David Fremberg)さんとの作業は、スウェーデンでどのように進行したんですか?由薫:お互いのことを何も知らない“初めまして”の状況だったんですけど、デヴィッドさんのスタジオにお邪魔して曲を作ったんです。まず“どんな曲を作りたいのか”を話して、コードの探り合いをして、その後でメロディを組んでいくという感じでした。──日本での制作との違いはあるものなんでしょうか?由薫:スウェーデンの楽曲制作って、“メロディを組む”という言い方が正しいくらい数学的というか。音を組み立てていく感じなんですね。ほかの方々との制作はそうだったんです。ところがデヴィッドさんは結構ロックが好きな方で、ニュアンス重視というか。──そのロック感はデヴィッドさんと作ったもう1曲の「1-2-3」に顕著です。由薫:はい(笑)。「もう好きなようにやればいいじゃん」っていう感じだったので、私も好きなメロディを好きなように歌っていったんですけど、そのときに改めて音楽の楽しさを感じたというか。本能的に好きなように……もちろん考えることも大事なんです。だけど、考え過ぎるところから外れた瞬間に開放感があったり、音楽って楽しい!っていうピュアな気持ちが湧いてきたり。それをそのまま曲にしたら「Feel Like This」ができた。「Feel Like This」っていうタイトルは最初からあったもので、“こんなふうに感じる”っていう言葉は、音楽って楽しいっていうその気持ちから出てきたタイトルなんです。──まずコード進行とメロディを作り上げてから、トラック部分を詰めていった感じですか?由薫:そうですね。最初の3時間くらいでほとんど今の形になっていたので、残りはデヴィッドさんにお任せしたんですけど。とにかくデヴィッドさんのスピード感にはびっくりしましたね。──いいセッションだったんでしょうね。由薫:なんていうか、子どもたちが遊んでいるうちに仲よくなる感じに似ていて。音楽を頑張って作ろうとするなかで、お互いの好き嫌いが滲み出てきて、絆が生まれて、仲よくなるみたいな感覚でしたね。

■EP『Wild Nights』



2025年3月12日配信開始

配信リンク:https://lnk.to/yu-ka_wildnights

1. Feel Like This

作詞:由薫 作曲:由薫・David Fremberg

編曲:David Fremberg

※Netflixシリーズ アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1 エンディング主題歌

2. Dive Alive

作詞:由薫 作曲:由薫・Lukas Hallgren

編曲:Lukas Hallgren

3. 1-2-3

作詞:由薫 作曲:由薫・David Fremberg

編曲:David Fremberg

4. Mermaid

作詞:由薫 作曲:由薫・Magnus Funemyr

編曲:Magnus Funemyr

5. Silent Parade

作詞:由薫 作曲:由薫・Erik Lidbom・Gustav Mared

編曲:Gustav Mared for Hitfire Production











2025年3月12日配信開始配信リンク:https://lnk.to/yu-ka_wildnights1. Feel Like This作詞:由薫 作曲:由薫・David Fremberg編曲:David Fremberg※Netflixシリーズ アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1 エンディング主題歌2. Dive Alive作詞:由薫 作曲:由薫・Lukas Hallgren編曲:Lukas Hallgren3. 1-2-3作詞:由薫 作曲:由薫・David Fremberg編曲:David Fremberg4. Mermaid作詞:由薫 作曲:由薫・Magnus Funemyr編曲:Magnus Funemyr5. Silent Parade作詞:由薫 作曲:由薫・Erik Lidbom・Gustav Mared編曲:Gustav Mared for Hitfire Production

■東名阪ツアー<YU-KA Tour 2025 “Wild Nights”>

3月29日(土) 大阪・Live House ANIMA

open17:15 / start18:00

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400

3月30日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN'

open16:15 / start17:00

(問)サンデーフォークプロモーション名古屋 052-320-9100

4月17日(木) 東京・LIQUIDROOM

open18:00 / start19:00

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

▼チケット

・スタンディング:6,000円(税込)

・スタンディング / 特典(直筆サイン入りツアービジュアルカード)付き:7,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途要

※特典のお渡しは当日会場のみとなります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応はお受けできません。

枚数制限:お一人様各公演4枚まで

年齢制限]:未就学児童入場不可

※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります



3月29日(土) 大阪・Live House ANIMAopen17:15 / start18:00(問)サウンドクリエーター 06-6357-44003月30日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN'open16:15 / start17:00(問)サンデーフォークプロモーション名古屋 052-320-91004月17日(木) 東京・LIQUIDROOMopen18:00 / start19:00(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077▼チケット・スタンディング:6,000円(税込)・スタンディング / 特典(直筆サイン入りツアービジュアルカード)付き:7,000円(税込)※入場時ドリンク代別途要※特典のお渡しは当日会場のみとなります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応はお受けできません。枚数制限:お一人様各公演4枚まで年齢制限]:未就学児童入場不可※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります

関連リンク

◆由薫 オフィシャルサイト

◆由薫 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆由薫 オフィシャルInstagram

◆由薫 オフィシャルTwitter

◆由薫 オフィシャルTikTok

◆由薫 オフィシャルサイト◆由薫 オフィシャルYouTubeチャンネル◆由薫 オフィシャルInstagram◆由薫 オフィシャルTwitter◆由薫 オフィシャルTikTok

──歌詞を書いていくにあたっては、『BEASTARS』というアニメ作品を意識しましたか?由薫:曲の成り立ちや“こんなふうに感じていたい”っていうポイントはそのままに、歌詞の内容的にはアニメにも沿っているんですが、より遊び心を持って書けたと思います。英語詞だから伝わりづらい部分もあると思うんですけど、たとえば1番Aメロは、アニメの登場人物であるレゴシとハルを想像しながら、二人の関係性を表現したいと思って。狼のレゴシは獣としての本能があって、それをなかなか抑えられない場面もあるんです。──なるほど。由薫:『BEASTARS』の住民はみんな抱えているものがあって。肉食動物は理性で本能を抑えることを頑張っているし、草食動物は自分が弱い立場にある……平等なはずなのに言語化できない弱さを抱えている。そういう背景から、たとえば歌詞にある“My heartbeat goes on rising”は、胸が高鳴る感じと、野生的に心拍が上がる感じを想像させたり。普段は歌詞に使わない“die”…死という直接的な言葉も本能的な感じがするかなと思って、あえて使ったり。あとは1番Aメロに“But I really want you / I want you to see it the way I do”って歌詞があるんですけど。“want you”で区切ることで危うさを出すというか。“君が欲しい”と言ったのかと思ったら、“本当は君にこうして欲しい”の“欲しい”だったという。──二重の意味を含んだ歌詞になっていると。由薫:狼であるレゴシがうさぎであるハルを好きでいることの危うさ……好きという気持ちなのか食べたいという気持ちなのか、みたいな危うさは随所で感じてほしいと思ったんです。サビに“I keep walking on”という歌詞があるんですけど、その裏で歌詞にはしてないですが“Run Run Run”というコーラスが入っていて。“Run”には走るという意味もあれば、逃げろっていう意味もありますよね。英語という言語が織りなす表裏一体の感じや、捉え方によっては意味が真逆になっちゃう危うさを遊び心として入れているので、書いていて楽しかったです。──そうした表裏一体の遊び心を散りばめたなか、テーマに置いたものや、由薫さん自身が軸にした思いはどういったことですか?由薫:アニメと自分自身について考えたときに共通したものは、どう感じて生きていきたいのか、どんなことを大切にして生きていきたいのか、ということで。誰しも“これをやってると心底楽しい”っていうものがあると思うんです。私にとってそのアンサーは音楽だし、レゴシたちにとっては好きな相手だったり、自分の信念だったりするかもしれない。人それぞれだと思うんですけど、自分が心から嬉しさとか喜びを感じられる瞬間って、理性と本能でいえば本能にある気がして。──一方で、本能だからこそ追求する上でいろいろなジレンマもありそうです。由薫:“本当はこれをやりたいけど、現実的に考えてこっちを取ろう”という選択をみんながしていると思うんです。だからこそ世界がうまく回っているところもあるでしょうし。でも、現実的なことだけを大事にし過ぎて、それを理由に、自分が本当にやりたいことや好きなことを見失ってしまうことって、少なからずあると思っていて。例えば音楽をやっている私も、メジャーデビューして仕事にしたからには、“あれをやりたい/これをやりたい”という自分の欲求だけじゃなくて、いろんなことを考えながら曲を書いていたりする。その“いろんなことを考えながら”っていう部分が強くなりすぎちゃうと、楽しくなくなっちゃいますよね。だから今一度、本能だったり、心が喜ぶことを大事にしないといけないよねって意味で、“Feel Like This”という言葉が自分の中から出てきたということもあります。──それは単身スウェーデンに渡って、音楽制作するなかで気付かされたことですか?由薫:そうですね。スウェーデン滞在中、ほぼ毎日制作していて。毎日違う現地ミュージシャンの方に会って、1日1〜2曲書くという作業を繰り返しているうちに、“このメロディはさっき使っちゃったな”とか“このメロディはインパクトが弱いから使えないかな”とか、形式的なことを考えるようになっていって。それは大事なことだし、いい勉強だったんですけど、そういうことに疲れちゃって(笑)。考える脳みそがショートしていた最終日くらいのタイミングで、たまたまデヴィッドさんとの制作になったんです。デヴィッドさんがエレキギター持ちながら、「もう好きなようにやっちゃいなよ」って言ってくれて。「じゃあそうします」って作ったのが「Feel Like This」。──グッドタイミングだったわけですね。由薫:スウェーデンでいろいろな方々と曲を作って、それぞれにポリシーがあって、学ぶこともたくさんあったんです。すごく身になる経験でした。でもその最後に、難しいことは一旦置いておいて、好きなように曲を作るっていう。そういう一連の流れの果てにできた曲だったんですよね。だからお気に入りなのかもしれない。──スウェーデンからのいい手土産になりましたね(笑)。由薫:楽しかったですね(笑)。◆インタビュー【2】へ──こうして日本に持ち帰ってきた曲たちが、アニメ作品を通じて再び世界へ羽ばたいていく曲になる。そう思うと期待感も高まりますね。実際に「Feel Like This」の反響はどうですか?由薫:細かいニュアンスとかは、英語を母国語としている人にしか伝わらないところもあると思うんです。だけど、アニメとも合っている曲だと思うので、アニメを見ている人はアニメを介してメッセージが伝わるかもしれないし。それに、ライブをやったときに、この曲が持つ解放感や世界観がすごく伝わってるなという感触があって。この曲の感想をたくさんいただいたので、良かったなと思ってます。──「1-2-3」もデヴィッドさんとのコライトで生まれた曲ですが、タイプが異なりますね。由薫:それはあえて、なんです。「Feel Like This」と同じ日にデヴィッドさんと作ったんですけど。「Feel Like This」の制作が行き詰まったときに「まったく違う曲を作ってみよう」となって作った曲が「1-2-3」です。途中で「テンポを変えてみよう」とかデヴィッドさんが言い出して、楽しみながら、遊びながら作ることができました。その結果、一度頭を空っぽにした状態で「Feel Like This」をもう一度考えることができて。それは「1-2-3」のおかげですね。──2曲目の「Dive Alive」はルーカス・ハルグレン(Lukas Hallgren)さんとのコライトで、エキゾチックで浮遊感のあるサウンドが印象的な曲です。冒頭の“I’m gonna live not survive”という歌詞のリフレインは、“私は、生き残るじゃなく、生きるつもりだ”っていう意味を持つ言葉で。これはとても強い表現であり、メッセージ的ですが、どういった思いが込められていますか?由薫:私は、由薫という名前のシンガーソングライターとしてデビューをしたんですけど、由薫は本名なんです。自分が自分であり、自分が商品でもあるという状態って、なかなかすごいなと思っていて。──商標になってしまうような。由薫:商品になった瞬間に、本来“人対人”だったものが、そうじゃなくなるときもあるというか……。例えば批評されることもそうですし、私の道のりを誰かと相談して決めることだったり、直接だったら言われないであろうことを人前に立つと言われちゃったりすることとか。これってすごいことだなって、実感することもあって。今まで経験していたのは一対一のコミュニケーションだったんですけど、一度表に出るとそうじゃなくなるんですよね。──知らぬ相手に勝手なイメージ付けをされたり、デマを言われたりすることもありますしね。由薫:最近、それを気にし過ぎることをやめた自分がいたんです。例えば、誰かが何かを言ったとしても、その人がそういうことを言ってる間にも、私は成長しているし。逆にそういう状況をも曲にして、進んでいったりしているんだぜって心境で書いた曲で(笑)。──それが「Dive Alive」。由薫:自分が自分として強くなるために書いた曲ではあるんですけど。実際に強くなってきてるなとも感じているし、こういう状況も楽しめるようになったらいいなと思っているんです。かといって、そういう人たちに対して“いいよもう。気にしないから”ってポイッとしてしまうというよりも、“本当にそれでいいんですか?”って問いたくなる気持ちも、2番のAメロに書いてます、ちょっと攻撃的に。──“You don’t like that?”のところですね。由薫:本当に伝えたいことは、“形ないものほどreal”と日本語で書いたんです。形あるものをぱっと見て“ああだこうだ”言うのは簡単なことで。でも、人との関係性や愛や夢とか、形ないものって時間をかけて作り上げていくものだと思うんです。そういうものこそ真実なんじゃないですか?って思う。生きるって、ただ息をして心臓が動いていることなのかと言えばそうじゃなくて。“人間的な生活”って言葉がありますけど、目標や夢を持っていたり、他人のために頑張ったり、誰かと喋ったり、考えたり、そういうものこそが人を生かしてると思う。それもまた形ないもので、そういうものをしっかりと持って生きていきたいという意志のある曲です。──“生きる”ことに飛び込んでいくっていう意味のダイヴでもあるんですか?由薫:物事を斜めに見て何かを言ったり、目に見えてるものに対してネガティヴなことを言ったりするのって、結局は他人事な気がするんです。人生は、その人自身が主役なわけで。そこに飛び込んでしまえっていう意味ですね。──「Dive Alive」の飛び込むというイメージや、「Mermaid」のモチーフとなる海や、「Silent Parade」の“舵のない未来”という航海など、EP『Wild Nights』には海というテーマが横たわっているように感じます。由薫さんの心象風景として何か共通したものがありましたか?由薫:鋭いですね。実は、『Wild Nights』というタイトルにも関係してくることなんですが。私は大学時代に英米文学を学んでいて、そこで英語の詩というものに出会って、“私がやりたいのは音楽なんだ”って決意したんです。その決意するひとつのきっかけになったのがエミリー・ディキンソンという詩人で。──1800年代のアメリカの詩人ですね。由薫:彼女の世界観って、小さな部屋にいながら、すごく広い世界が見えているような感じがあるんです。誰かに評価されることとかも気にしない人で、むしろ拒絶していたんですよね。自分で詩を出版したこともなければ、ずっと引きこもって詩を書いていた人で。彼女の死後、引き出しにたくさん入っていた詩を妹が見つけて出版したことで、世界から認められるようになったんです。そのことを知ったとき、“芸術って、誰かにどう思われるかじゃないところで生まれるんだな”と思ったんです。私自身は“どう思われるかな”とか周りのことを気にしていたり、“こんなにいい教育を受けさせてもらったのに、音楽を選ぶって言ったら両親はどう思うだろう”とか、そのときにいろいろ考えていたんです。──エミリー・ディキンソンの詩や生き方そのものに影響を受けたと。由薫:エミリー・ディキンソンを知って、表現ってもっと違うものだなと思ったんです。実際に彼女の詩が時を経て今も残っていたり、影響を与えるものになっていることが、自分にとっても意義深く感じられて……というのが、私が本気で音楽をやるきっかけになった出来事だったんです。──そうだったんですね。由薫:“Wild Nights”はエミリー・ディキンソンの詩に出てきた言葉で、日本語では“嵐の夜”と訳されているんです。例えば「Feel Like This」では本能(Wild)と理性について語っているんですけど、ディキンソンが言っていたような“嵐のなかにいる夜”という捉え方もできるかもしれない。他にもいろんな夜があるよなって思ったら、ここで表現したかったものと“Wild Nights”という言葉がフィットして。それに、スウェーデンの楽曲制作で原点回帰的な思いがあったことも重なったり、ディキンソンの生き方に心を射抜かれたあのときの気持ちを収めておきたいという思いもあって『Wild Nights』というタイトルがいいなと思ったんです。音楽的なところで直接影響を受けたわけではないんですけど、ディキンソンの『Wild Nights』の詩も読んでいただけたら、より深く、私が感動した気持ちが伝わるかもしれないと思います。──それくらい、由薫さんの表現の原点や原動力となったんですね。由薫:明るいことよりも暗いことに心地よさを感じたり、ディキンソンは生きることよりも死に着目することが多いんです。私も死を見て生きることを感じるじゃないですけど、後悔がないように生きたいと考えたときに、音楽をやりたいと思ったんです。そういうところに共感するし、リスペクトしています。先ほどおっしゃっていただいた海を感じるというのは、そうした原点的な部分に通じるもので。自分が沖縄で生まれたこともそうですし、海がすごく好きなこともそうですし、そういう連想ゲームみたいな感じで、今回は海や水が多い世界にしたいなと思っていたんです。特に海って“母なる海”と言われるくらいいろいろな生き物の源でもあるけど、それこそ嵐みたいに人を傷つけるときもある。そういうものがすごく意味深いなって思ってます。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──EPの最後に収録された「Silent Parade」は、由薫さん、エリック・リボム(Erik Lidbom)さん、グスタフ・マレド(Gustav Mared)さんによる共作で、エモーショナルで力強くも美しい曲となりました。Silent Parade=沈黙のパレードというのは、どういう意味合いですか?由薫:ここにあるパレードは、いわゆるディズニーランドとかのような華やかなパレードではなくて、デモ行進のようなものを思い浮かべていたんです。デモ行進って、誰かが主張をもって行動しているもので、その列が長ければ長いほど意味が強くなる。でも、それを始めたのってきっと一人なんだろうなと思ったときに、音楽活動と似てるなと思ったんです。特にシンガーソングライターって一人で始めて、一人でステージに立っていて、でもその裏にはたくさんのスタッフや聴いてくれる人がいてくれる。今こうして活動ができているのは、はじめの一歩を信じて歩むことができたからだと思っているんです。──それが“Silent”というのは?由薫:“沈黙の行列”っていうことは、まだ後ろには一緒に歩いてくれる人がいないんです。でもいないんじゃなくて、“未来にそうなってくれる人がそこにいる”ということを信じて歩くということを描いていて。音楽だけでなく、何か新しいことを始めようという人も、最初の一歩は一人だと思うんですけど、どこまで後ろの景色を想像できているか、それを本気で信じて歩けているか、それが大切だと思うんです。一人だと思って踏み出そうとしている人に対して、“静かなだけで、後ろには未来の賛同者や一緒に歩いてくれる人がいるから、そのまま歩いてほしい”っていう願いを込めた歌になりました。── 一枚の作品を通して、挑戦的なトラックなどもありますが、音楽を始めてから現在までの由薫さんの歴史や心の変遷がぎゅっと濃く詰まったEPになりましたね。由薫:今回は歌詞にすごく悩んだんですけど、曲が先に出来てて、後から歌詞を書くからこそ、EP全体を通したテーマを設けることができたり、1曲1曲に今の自分の心境を反映できたのかなと思います。曲を作ったのは結構前で、歌詞を書いたのが最近なので、そういう意味でも過去と現在のコラボレーションになったところもあると思います。──EP『Wild Nights』を携えて3月29日からツアー<YU-KA Tour 2025“Wild Nights”>がスタートします。東京公演となる恵比寿LIQUIDROOMなど、会場規模がどんどん大きくなっていますが、どんなライブにしたいと考えていますか?由薫:バンドマスターの小川 翔(G)さんとも話しているんですけど、今回は“バンド”って感じのステージにしたいと思っています。『Wild Nights』収録曲はスウェーデンで、それも1日で作ったような楽曲も多いんですね。私が一緒に制作したスウェーデンのアーティストは、PC上でいろいろ考えながら一番効果的な形を作っていく手法が特徴的だったんですけど、それをただオケとして流しただけではライブの面白味がないなというところで。──では、バンドアレンジが施される曲もありそうですね。由薫:はい。作品を聴いてライブに来てくれた人にとっても納得のいくものにしたいですし、ライブならではの良さがあるものにしたいので、精鋭メンバーでツアーを回ろうということになりました。EPには“剥き出しの心”というテーマもあるんですね。収録曲の話でも触れましたが、理性はもちろん大切ですけど、本能やむき出しの心を無視しては豊かに生きていけないと思っているんです。いろいろ開放的にしながらアーティストとしての成長を見せられたら。あとは、前作『Sunshade』のリリースライブが東京で一夜限りのワンマンだったので。前のEPも主役になってくるかなと思うので、そこも楽しみにしてほしいです。──ライブも重ねてきましたが、楽しさは増えてきましたか。由薫:実は2025年はまだライブをしてなくて。2月に音楽朗読劇『ピーター・パンとウェンディ』に参加したんです。朗読劇と言っても20曲くらいあって、ボーカルも新たなやり方で歌っていたり、初めて演技的なことをやったり、すごく学びが多かったんですね。改めて表現を見つめ直す機会になったり、引き出しも増えたので、とにかく今ライブをしたくてうずうずしているので、気合いの入ったツアーになると思います(笑)。それに、今回は会場が広くなったので、演出面もこだわって作っていきたいですね。──2025年は新しい挑戦もしていく年になりそうですか?由薫:新しいことをたくさんやりたいというより、いろいろなものに触れたい気持ちが大きいですね。──なるほど。由薫:今年のテーマは“見つめる”なんです。近年、コライトする機会が増えて、長らく自分自身で曲を生む作業を積極的にできていなかったんですね。音楽的知識が身についてきているけど、自分一人で曲を作っていても納得できないことも多かったりもして。でも今年は、そういうところをしっかりと見つめつつ、いろいろなものを見たり聴いたり、いろいろな場所でいろんな景色を感じたり、そういう経験を曲に書いてリリースできたらと思っています。『Sunshade』『Wild Nights』というまったく異なるEP2作を経て、本当の自分というものを描き出すポイントが次の作品なのかなと思っているので。2025年は自分らしさをより探求していきたいです。取材・文◎吉羽さおり撮影◎TOYOヘアメイク◎小嶋 克佳/根津 佑奈(アシスタント)スタイリスト◎今福 幸奈◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る