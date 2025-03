ME:Iが4月16日発売の3rdシングル「MUSE」から、ダブルタイトル曲「MUSE」のデジタル先行配信をスタート。あわせてMVも公開した。「MUSE」は、誰かに憧れて夢を叶えたME:Iが新たに誰かの夢となり、憧れとなる姿を描いた楽曲。夢を追うことを肯定的に表現したポップソングだ。MVは過去から未来へ繋がるストーリーラインで展開されており、今作のテーマである「憧れ」を表現。90年代のカルチャーを想起させる世界観の中で、当時を象徴するレトロなアイテムも多数登場。誰かの憧れ「MUSE」 となるME:Iメンバーが身にまとう、真っ白なドレスやロック風、ガーリースタイルなどさまざまなファッションも見どころのひとつ。「MUSE」をイメージしたお化粧をするような振り付け「#MUSE_お化粧ダンス」や、キレのあるクールなダンスブレイクにも注目だ。

3rdシングル「MUSE」2025年4月16日(水)発売[初回限定盤A(CD+DVD)]\1,900(税込)・CD1.MUSE 2.Ready Go 3.Million Stars 4.Affogato・DVDMUSE Jacket Shooting Behind◆初回プレス限定封入特典 ̄募抽選券シリアルナンバー1枚▲札襯トレーディングカード1枚(初回限定盤AVer.10種類から1枚ランダム)コンセプトカード1枚(10種類から1枚ランダム)[初回限定盤B(CD+PHOTO BOOK)]\1,900(税込)・CD 1.MUSE 2.Ready Go 3.Million Stars 4.Affogato◆初回プレス限定封入特典 ̄募抽選券シリアルナンバー1枚▲罐縫奪肇札襯トレーディングカード1枚(初回限定盤BVer.10種類から1枚ランダム)スライドフィルム1枚(10種類から1枚ランダム)[通常盤]\1,400(税込)・CD1.MUSE 2.Ready Go 3.Million Stars 4.Affogato◆初回プレス限定封入特典 ̄募抽選券シリアルナンバー1枚▲札襯トレーディングカード1枚(通常盤Ver.10種類から1枚ランダム)ロゴステッカーセット全2種類[FC限定盤(CD)]\1,200(税込)・CD1.MUSE 2.Ready Go 3.Million Stars 4.Affogato◆初回プレス限定封入特典 ̄募抽選券シリアルナンバー1枚▲札襯トレーディングカード1枚(FC限定盤Ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚)