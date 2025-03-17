【女子野球】女子のセンバツが開幕
◆第２６回全国高等学校女子硬式野球選抜大会第１日（１７日、埼玉・加須きずな球場ほか）
女子高校野球の選抜大会が１７日、埼玉県内の４球場で開幕、１回戦１２試合が行われた。
５５の学校と合同チームが参加する“女子のセンバツ”で、神戸弘陵（兵庫）の史上初３連覇がかかる。優勝候補の履正社（大阪）は神戸国際大付（兵庫）と対戦、植林音羽が３安打完封し４―０で初戦を突破した。
２４日の準決勝まで埼玉県内で開催、決勝は４月６日、東京ドームで行われる。
▽１回戦
旭川明成（北海道）４―２大宮商（埼玉）
蒼開（兵庫）８―０山陽（広島）＝５回コールド＝
佐久長聖（長野）１１―４駒沢女子（東京）＝６回コールド＝
高知中央（高知）１２―５栗山（北海道）＝５回コールド＝
松本国際（長野）７―４埼玉栄（埼玉）
履正社（大阪）４―０神戸国際大付（兵庫）
静清（静岡）７―０聖光学院（福島）＝５回コールド＝
広陵（広島）９―５秀岳館（熊本）
学法石川（福島）１４―６惺山（山形）＝６回コールド＝
滋賀短大付（滋賀）７―５啓明学館（愛知）＝８回よりタイブレーク＝
神村学園（鹿児島）１０―３室戸（高知）＝６回コールド＝
開志学園（新潟）１６―２花咲徳栄（埼玉）＝４回コールド＝