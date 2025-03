WOWOWは、今年で日本デビュー20周年を迎える東方神起を4月から5カ月連続で特集する。その第1弾として4月27日に『生中継!東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR〜ZONE〜 in 東京ドーム』(15:55〜生中継 WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド※放送・配信終了後〜3日間のアーカイブ放送あり)を生中継するほか、スペシャル番組をラインナップしていく。

今年4月で日本デビュー20周年を迎える東方神起本特集では、最新ツアーの締めくくりとなる東京ドーム公演の生中継をはじめ、過去のライブ映像を俳優・満島真之介とともに振り返る『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.1』(5月放送・配信予定)、『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.2』(6月放送・配信予定)、『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.3』(7月放送・配信予定)、最新ツアーの東京ドーム公演のハイライト集にインタビュー映像を加えた『東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR〜ZONE〜 in 東京ドーム スペシャルダイジェスト&インタビュー』(8月放送・配信予定)を放送・配信する。さらに、今回の特集を記念し、4月26日に東京ドームで開催される公演のリハーサル観覧&ライブに、WOWOW加入者から抽選で50組100人を招待する。なお、応募期間は3月17日12時〜26日23時59分まで。【編集部MEMO】東方神起は、2004年2月に韓国でデビュー。2005年4月には日本語曲「Stay With Me Tonight」で日本デビュー。以降、韓国・日本にとどまらず、アジア各国で人気を博すグループに。2013年自身初の 5大ドームツアー、さらに海外アーティスト初の 単独日産スタジアム公演を開催。また、2012年「東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜」、2013年「東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜」、「東方神起 LIVE TOUR 2014 〜TREE〜」の3年間で海外アーティストとしては史上最多、最速の200万人を動員した。