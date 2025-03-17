¶¦»º¡¦¾®ÃÓµÄ°÷¡Ö10Ëü±ß¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬¤¢¤ë¤«¡© ´À¿¡¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¤À¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÁíÍý¤Ë¤è¤ëÎ¢¶âÇÛ¤ê¤À¡×ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤ªÁ°¤ÏÀ¤´ÖÏÃ¤·¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤¬¡× ¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤Ç¹ñ²ñÊ¶µê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅöÁª1²ó¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÂÐ¤·10Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢17Æü¡¢»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸µÄ°÷¤«¤éÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ÄÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈ¯¸ÀÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âµó¼ê¤¹¤ë¾®ÃÓµÄ°÷
¡¡¾®ÃÓµÄ°÷¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Î³èÆ°¤Ï¤Û¤ÜÀ¯¼£³èÆ°¤À¡£¤·¤«¤â¡¢À¤´ÖÏÃ¤ä¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£À¯ºö¡¦Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¯¼£³èÆ°¤À¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë²ñ¿©¤Ç¡¢À¯¼£³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤¿¤±¤É¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤À¤±¤ÇÀ¯¼£³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¡£ÁíÍý¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡¢¥¢¥¦¥È¤À¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤·¤«¤â¡¢10Ëü±ß¤À¡£ÁíÍý¤Ï¡Ø¥Ï¥ó¥«¥Á¡¦¤ª²Û»Ò¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¡£10Ëü±ß¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬¤¢¤ë¤«¡© ´À¿¡¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤é¤á¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¿©¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¤Î¤ò¤ªÅÚ»º¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅöÆü¤Î²ñ¿©Á°¤ËÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈë½ñ¤¬µÄ°÷²ñ´Û¤Î³ÆµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤ËÆÏ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³°·ÁÅª¤Ë¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤òµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡£ÁíÍý¡¢¾¦ÉÊ·ô¤ÏÎòÂåÁíÍý¤Î´·Îã¤À¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¡¢Ê¿Á³¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤ÏÀ¤´ÖÏÃ¤·¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¼£¾å¤Î¼çµÁ¤ä»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¸ø¿¦¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ñ¿©¤Î¾ì¤Ç¡ØËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤â1²óÌÜ¤ÎÁªµó¤Î»þ¡¢ËÜÅö¿É¤«¤Ã¤¿¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ¯¼£¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤ò²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¡Ù¤È¤«¡ØÃ¯¡¹¤òÅöÁª¤µ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¯¼£³èÆ°¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈ¯¸ÀÃæ¡¢¡ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®ÃÓµÄ°÷¤Ï¡ÖÂç¶õ¹¬À±µÄ°÷¤Ï¡Ø¼ã¤¤À¤Âå¤äÆ¯¤¤¤Æ¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤Ð¡¢Î¨Ä¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡ØÁªµó¤ÇÀäÂÐ¤Ë±þ±ç¤Ë¹Ô¤¯¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤¿¤Í¤È¡¢ÂçÊÑ¤À¤Í¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀ¯ºö¤ÎÃæ¿È¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÀ¯¼£³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏëÌÊÛÃæ¤ÎëÌÊÛ¤À¡£¹ñÌ±¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£1Ç¯À¸µÄ°÷¤¬ÊÖµÑ¤·¤¿¤Î¤â¡¢·ë¶É¤ä¤Þ¤·¤¤¤ª¶â¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤ËÁíÍý¤Ë¤è¤ëÎ¢¶âÇÛ¤ê¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë