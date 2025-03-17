¤¢¤¹¡Ê18Æü¡Ë¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤²¼¤êºä¡¡¹¤¯±«¤ÇÉ¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ç¤ÏÀã¤Ë¡¡¤¢¤¹ÌëÃÙ¤¯¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤â»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì
¤¤ç¤¦¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16.2¡î¤È¡¢¤¤Î¤¦¤ÈÈæ¤Ù¤Æ8¡î¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ëÈ¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÆüËÜ¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤Ï¼¡Âè¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã±À¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¹¤âËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ÆÃ¤Ë»³·Á¤ä½©ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Ï¿·¤¿¤ÊÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾¤«¤éÅ·µ¤²¼¤êºä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃëÁ°¸å¤Ë¤ÏÀ¾¤«¤é±«±À¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¡¢Ìë¤Ë¤ÏÅì³¤ÃÏÊý¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤â±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ç¤ÏÀã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹ÌëÃÙ¤¯¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤â»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢
¢§´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¤Î»³ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
¢§´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¥»¥ó¥Á
¢§È¢º¬¤«¤éÂ¿ËàÃÏÊý¤äÃáÉãÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡10¥»¥ó¥Á
¢§´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¥»¥ó¥Á
¢§¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40¥»¥ó¥Á
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶âÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¤°¤Ã¤Èµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅÚÍË¡¦ÆüÍË21¡î¤È4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Çºù¤Îé²¤âËÄ¤é¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£