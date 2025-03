3年前は日本代表をW杯に導く“決定弾”…三笘薫「反骨心や結果を出すという気持ちは常に持ってやりたい」

日本代表は17日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選 第7節バーレーン代表、第8節サウジアラビア代表とのホーム2連戦に向け、千葉県内で始動した。日本代表はアジア最終予選C組でここまで5勝1分け無敗・22得点2失点と圧倒的な強さを見せ、ワールドカップ出場に王手をかけた。次戦のバーレーン戦に勝利すれば、8大会連続8回目のワールドカップ出場が決定する。17日(月)に帰国した三笘薫は室内で調整を実施。「勝利が一番大事なので、コンディションは全員バラバラですけど、残り2日間でしっかりと合わせていければ」と3日後に迫ったバーレーン戦を見据えた。所属するブライトンでは今季公式戦33試合に出場し、8得点3アシストを記録。2月14日に行われたプレミアリーグ第25節・チェルシー戦で決めたゴールは、2月のゴール・オブ・ザ・マンス(月間最優秀ゴール賞)に輝いた。「チームとしてより一つになって戦っている時は、自分も結果を出しやすい部分はあると思う。チームとしての成熟度が高まってきている中、結果が出ているかなと思います」と自信を深めている。

