【VALORANT Game Changers Japan 2025 Split 1】 エントリー期間：3月19日～3月30日

ライアットゲームズとVALORANT Challengers Japan 2025 実行委員会（日本テレビ放送網、博報堂DYメディアパートナーズ）は、女性チームによる公式大会「VALORANT Game Changers Japan 2025」を開催する。

「VALORANT Game Changers」はこれまで「VALORANT」eスポーツシーンで十分に機会がなかった多様な性別のプレーヤーが活躍する場を提供し、注目を集める機会を生み出すことにフォーカスしたプログラム。昨年と同様に2 Split制で開催される。Split1のエントリー期間は3月19日から3月30日まで。参加条件は以下の通りとなっている。

【参加条件】

・公式競技の初日の段階で満16歳以上の女性であること

・公式競技の登録時において、又は直近のACTにおいて、「VALORANT」の「プラチナ1」以上のランクを保持していること

・スターティングロスターのうち、3名以上は日本の居住者であること

※(1)該当するGame Changersの国と地域の市民であるか、またはそのGame Changersの国と地域の追加市民権(EUの市民権など)を有している場合、(2)適法な永住者である場合、または(3)該当するGame Changersの国と地域におけるその他の特別な地位(難民や亡命者の地位など)の保持者である場合、日本居住者とみなされます。

「VALORANT Game Changers Japan 2025 Split 1」

エントリー期間：3月19日(水)～3月30日(日)

ステージ概要

Open Qualifier

試合日程：4月15日(火)、4月16日(水)、4月17日(木)

参加チーム数：最大32チーム

形式 ：ブロック制ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3

進出条件 ：各ブロックの1位チームがSplit 1 Main Stageへ進出

※Open Qualifierの配信はございません

Main Stage

試合日程：4月28日(月)、4月29日(火)、4月30日(水)

参加チーム数：4チーム

形式：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3 ※Grand FinalsはBO5

進出条件：優勝チームがSplit 2 Main Stageへ進出

参加賞「ZOMO PLUS 猫の肉球キーキャップ」

ふもっふのおみせより、「VALORANT Game Changers Japan 2025」Split 1 Open Qualifier 参加者全員に「ZOMO PLUS 猫の肉球キーキャップ」が贈られる。

「VALORANT Game Changers Japan 2025 Split 2」

エントリー期間：4月頃発表

ステージ概要

Open Qualifier

試合日程：5月29日(木)、5月30日(金)、5月31日(土)

参加チーム数：最大28チーム

形式：ブロック制ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3

進出条件：上位7チームがMain Stageへ進出

※Open Qualifierの配信はございません

Main Stage

試合日程：6月25日(水)、6月26日(木)、6月27日(金)、6月28日(土)、6月29日(日)

参加チーム数：8チーム

形式：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3 ※Grand FinalsはBO5

進出条件：上位2チームはVALORANT Game Changers Pacificへ進出

※VALORANT Game Changers Pacificから、年末に開催されるVALORANT Game Changers Championship 2025に出場するチームが2チーム選出される。

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