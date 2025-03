これは当然の話だが、ある週末に新作映画が5本公開されたからといって、その5本をすべて観る映画ファンは決して多くない。5本すべてに十分な上映回数を確保できる映画館もさほどない。5本すべてを適切に取り上げられるメディアやジャーナリストもいない。そうすると、どの映画も本来のポテンシャルを発揮できず、誰も望まなかったはずの結末がやってくる。

3月14日~16日の北米映画市場は、新作映画5本が公開されたものの、週末の累計興行収入が5470万ドルで今年の最低記録を更新。春休みにもかかわらず、スーパーボウルに人々の興味が集中した2月7日~9日の5580万ドルを下回っている。第1位の『Mr.ノボカイン』は週末興収870万ドルだから、3日間で1000万ドルを超えた作品はひとつもない。現時点での年間興収は前年比マイナス5%で、前回予告した通りの前年割れとなった。

もちろん、一喜一憂すべきタイミングではない。2023年に『オッペンハイマー』と『バービー』が、2024年に『モアナと伝説の海2』と『ウィキッド ふたりの魔女』が興行収入を一気に引き伸ばしたように、たった数本の大ヒットで業界の状況は一気に変わるのだ。昨年も一昨年も、一時は大変な窮地に追い込まれていたという事実を忘れてならない。

ならば何が問題かといえば、「コスト管理」という名のもとに、あまり目立ったヒットとならなさそうな新作映画のプロモーションを露骨に抑え込むスタジオの戦略と、週ごとにスタンスをころころと変え、映画の興行的成否を曖昧な基準で判断しつづける一部の北米メディアだろう。

コストとビジネス的な成否でいえば、第1位の『Mr.ノボカイン』は悪くない滑り出しだ。北米興収870万ドル、海外19市場では180万ドルで、現時点での世界興収は1050万ドル。当初は北米だけで1000万ドルのスタートを期待されていたものの、製作費1800万ドルという低コストぶりを踏まえれば、ソフトや配信での黒字化は堅いとみられる。

『ザ・ボーイズ』のジャック・クエイド主演の本作は、生まれつきどんな痛みも感じないごく普通の銀行員・Mr.ノボカインが、銀行強盗に恋人を誘拐されたことをきっかけに、“無痛”の能力を武器に立ち上がるR指定アクションコメディ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア82%・観客スコア88%、出口調査に基づくCinemaScoreでは「B」評価を獲得した。

ただし、パラマウント・ピクチャーズが本作をうまくプロモーションできていたかには疑問が残る。『デッドプール』や『ジョン・ウィック』以降、R指定のアクションやコメディは未知のヒットを生み出せる数少ないジャンルであり、オリジナル脚本が予想外の結果を引き出すこともありうるからだ。日本公開は6月20日。

「ソフトや配信で」という意味では、より問題なのが『ミッキー17』のワーナー・ブラザースである。今週は第2位で、週末興収は3日間で760万ドル、前週比マイナス60.5%という結果だが、これ自体はさほど驚くことではない(オリジナル脚本のSF映画がヒットしづらいこと、本作がクセのある作品であることは前回触れた通りだ)。

むしろ驚くべきは、ワーナーが本作の北米デジタル配信を3月25日に開始することだ。公開後の宣伝もそこそこに、劇場公開からわずか18日後の配信開始を当たり前にしてしまったら、映画ファンでない観客がどうして映画館に足を運ぶというのか。これは『ミッキー17』だけでなく、今後の映画業界や観客の行動にも影響を及ぼしうる危険な戦略だ。

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(2024年)などでも北米ワーナーは拙速に事を運んでいたが、スタジオ部門のチャレンジ精神に比して、ビジネスとしては見切りをつけるのがあまりにも早い。コロナ禍では劇場公開と同日の配信リリースに踏み切り、クリストファー・ノーランとのタッグ解消に至ったことも記憶に新しいが、すべては事業統合以来の巨額な負債に苦しんでいるため。しかし、このやり方で状況は改善するのだろうか?

第3位に初登場したのは、ケイト・ブランシェット&マイケル・ファスベンダー主演、スティーヴン・ソダーバーグ監督のスパイスリラー『Black Bag(原題)』。製作費5000万ドルに週末興収750万ドルと厳しい滑り出しだが、久々の大人向けスリラー映画としては優れたスタートとも言える。

本作はブランシェット&ファスベンダー演じる諜報員の夫婦が、妻のスパイ疑惑を受けて危機にさらされるストーリー。コロナ禍以降は配信リリース送りとなることが多かった類の作品だが、Rotten Tomatoesでは批評家スコア97%という絶賛を受けている。「今ではほとんど作られなくなった映画が高い完成度で実現されている」との声もあるだけに、口コミ効果でどこまで集客を伸ばせるか。

そのほか今週は、ワーナーが配給権を手放した「ルーニー・テューンズ」の新作アニメーション映画『The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie(原題)』が第5位に、キリスト教の伝記映画『The Last Supper(原題)』が第6位にランクインした。前者はMaxで配信される予定だったが、ワーナーが権利をインディーズ系スタジオのKetchup Entertainmentに権利を売却。大手スタジオほどの宣伝費は投じられていないため、これもまたポテンシャルを発揮できなかったケースのひとつだ。

トップ10圏外には、A24製作の風刺スリラー『Opus(原題)』が初登場。30年前に謎の引退を遂げた元ポップスターの男(ジョン・マルコヴィッチ)の邸宅に、ジャーナリストやトークショーの司会者、インフルエンサーたちが招かれて恐怖の夜を過ごす物語だ。しかし、北米1764館で週末興収わずか101万ドル、Rotten Tomatoesでは批評家40%・観客58%と評価も渋い。製作費は1000万ドル未満だが、A24が得意とするはずのジャンル・規模感にもかかわらずいったい何が起きているのか。

新作映画5本がどれも真価を発揮できず、むしろ互いを食い合い、配信リリースの宣伝のようにさえ感じられる扱いを受けるなか、いよいよ次の週末には久々の大作がやってくる。ディズニーの実写版映画『白雪姫』は初登場5000万ドル超えが期待されているほか、以前からさまざまな物議を醸しながらも試写の反応は上々。予想されていた以上の成果をあげる可能性も出てきた。

その後は『マインクラフト/ザ・ムービー』に続いて、毎週のように話題作がやってくる怒涛のサマーシーズンに突入。北米のアナリストは「(累計興収が)5000万ドル級の週末は、ひとまず8月までは今回が最後」だと見ている。夏の終わりに、北米映画市場にはどんな風景が広がっているのだろう?

【北米映画興行ランキング(3月14日~3月16日)】1. 『Mr.ノボカイン』(初登場)870万ドル/3365館/累計870万ドル/1週/パラマウント

2.『ミッキー17』(↓前週1位)751万ドル(-60.5%)/3807館(変動なし)/累計3328万ドル/2週/ワーナー

3.『Black Bag(原題)』(初登場)750万ドル/2705館/累計750万ドル/1週/Focus Features

4.『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』(↓前週2位)547万ドル(-34.7%)/3250館(-230館)/累計1億8539万ドル/5週/ディズニー

5.『The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie(原題)』(初登場)317万ドル/2827館/累計317万ドル/1週/Ketchup Entertainment

6.『The Last Supper(原題)』(初登場)282万ドル/1575館/累計282万ドル/1週/Pinnacle Peak Pictures

7. 『パディントン 消えた黄金郷の秘密』(↓前週5位)277万ドル(-25.1%)/2489館(-596館)/累計4131万ドル/5週/ソニー

8.『Dog Man(原題)』(↓前週6位)250万ドル(-26.4%)/2407館(-346館)/累計9281万ドル/7週/ユニバーサル

9.『The Monkey(原題)』(↓前週4位)246万ドル(-37.1%)/2294館(-661館)/累計3521万ドル/4週/NEON

10.『Last Breath(原題)』(↓前週3位)230万ドル(-43.9%)/2661館(-429館)/累計1856万ドル/3週/Focus Features

(※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年3月17日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります)

(文=稲垣貴俊)