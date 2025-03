TikiTokを普段から利用している人ならば、「聴いたことがある」となる人が少なからずいるはずの@onefive。キュート、シリアス、変顔など、めまぐるしく表情を変化させながらキメポーズをする動画を観たことはないだろうか? そこで流れていた曲はおそらく2月14日に配信リリースされた「KAWAII KAIWAI」だ。先日の「USEN 推しリクエスト」でNumber_i、BE:FIRST、櫻坂46、NiziUなど、大人気のグループと並んでTOP10入りしたことでも示された通り、@onefiveはまさしく“人気急上昇中”のグループだ。しかし、彼女たちが急に現れたグループではないことをずっと応援し続けているファンはよく知っている。

配信EP&ミュージックカード『more than kawaii』

2025年3月26日(水)リリース

予約:https://onefive-jp.lnk.to/morethankawaii_mc



【ミュージックカード】

品番:AVZ1-61513

金額:\2,200(税込)



【ミュージックカード+Good付(帽子)】

品番:AVZ1-61514

金額:\6,600(税込)



収録内容(2形態共通)

M1. らいあーらいあー

M2. KAWAII KAIWAI

M3. Sit Down Please

M4. 開心列車080

M5. hanamichi

M6. TAP! TAP! TAP! (TJO Remix)

2025年3月26日(水)リリース予約:https://onefive-jp.lnk.to/morethankawaii_mc【ミュージックカード】品番:AVZ1-61513金額:\2,200(税込)【ミュージックカード+Good付(帽子)】品番:AVZ1-61514金額:\6,600(税込)収録内容(2形態共通)M1. らいあーらいあーM2. KAWAII KAIWAIM3. Sit Down PleaseM4. 開心列車080M5. hanamichiM6. TAP! TAP! TAP! (TJO Remix)

<@onefive TOUR 2025 "more than kawaii">

◆大阪公演

公演日:2025年3月30日(日)

開場16:00/開演17:00

会場:LIVE HOUSE Banana Hall

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(平日・土曜 11:00〜18:00)



◆愛知公演

公演日:2025年4月5日(土)

開場16:00/開演17:00

会場:名古屋CLUB QUATTRO

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 名古屋 052-320-9100 (12:00〜18:00)



◆東京公演

公演日:2025年4月6日(日)

開場16:00/開演17:00

会場:渋谷CLUB QUATTRO

お問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)



【チケット料金】

スタンディング(整理番号付) 6,000円(税込)

スタンディング/学割(整理番号付) 5,500円(税込)



【枚数制限】お一人様各公演4枚まで

【年齢制限】未就学児童入場不可



・チケット一般発売

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=628133



その他プレイガイド

・ぴあ

https://w.pia.jp/t/onefive/

・イープラス

https://eplus.jp/onefive ◆大阪公演公演日:2025年3月30日(日)開場16:00/開演17:00会場:LIVE HOUSE Banana Hallお問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(平日・土曜 11:00〜18:00)◆愛知公演公演日:2025年4月5日(土)開場16:00/開演17:00会場:名古屋CLUB QUATTROお問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 名古屋 052-320-9100 (12:00〜18:00)◆東京公演公演日:2025年4月6日(日)開場16:00/開演17:00会場:渋谷CLUB QUATTROお問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)【チケット料金】スタンディング(整理番号付) 6,000円(税込)スタンディング/学割(整理番号付) 5,500円(税込)【枚数制限】お一人様各公演4枚まで【年齢制限】未就学児童入場不可・チケット一般発売https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=628133その他プレイガイド・ぴあhttps://w.pia.jp/t/onefive/・イープラスhttps://eplus.jp/onefive

結成は2019年。メンバーのMOMO・SOYO・KANO・GUMIが15歳の時に活動がスタートした。「2022年のテレビドラマ、映画『推しが武道館にいってくれたら死ぬ』に出演していた」という説明を加えれば、「あの女の子たちだ」と気づく人がいるのかもしれない。2023年5月リリースのシングル「Chance×Change」は、オリコンデイリーランキング5位にランクイン。昨年は音楽フェス<a-nation 2024>に出演。12月31日に台湾・台南で開催された<2025台南好young跨年晚會>にも出演するなど、彼女たちはこれまでの地道な活動の中で実績と経験を着々と積み上げてきた。@onefiveが育んできた歌とダンスのスキルはとても高い。複数のメンバー各々の絶妙なコンビネーションによって美しいサウンドと空間を生み出す“ダンスボーカルグループ”の魅力、醍醐味をストレートに伝えてくれる。作品に携わっているクリエイター陣も凄腕揃いだ。既発曲の「OZGi」や「ショコラブ」の振り付けを手掛けたのは、BE:FIRSTの「Boom Boom Back」やKing & Princeの「SPOTLIGHT」でもお馴染みのコレオグラファー・KAITA(Rht.)。「F.A.F.O」のサウンドプロデュースは☆Taku Takahashi。「Justice Day」のサウンドプロデュースはRyosuke ”Dr.R” Sakai / HiRAPARK──といった紹介によっても、@onefiveを構成する様々な要素のクオリティの高さが容易に想像できると思う。例えば、振り付けにお辞儀の動作が取り入れられている「OZGi」の切れ味はものすごい。スタイリッシュで洗練されていると同時に、個性的なインパクトも放つパフォーマンスだ。@onefiveは現在、3ヶ月連続リリースを展開中。1月の配信シングル「らいあーらいあー」、2月の配信シングル「KAWAII KAIWAI」を経て、3月26日には6曲が収録された配信EP『more than kawaii』がリリースされる。これらの作品によって立体的に浮き彫りにされているのは、“かわいい”という一言で自身の存在を捉えられることへの違和感だ。誰かの心を打つことができる人間の輝きは上辺を着飾って作り上げられるものではなく、画一的な正解の形があるわけでもない。本人の地道な努力によって形成され続けて、一生をかけて少しずつ更新されていく。そんな主張をEP『more than kawaii』は伝えてくれる。このテーマは歌とダンスに全力を注いでいる@onefiveの実像と重なるだけでなく、老若男女を問わずあらゆる人々にも当てはまるのだと思う。今や世界の共通語となっていると言っても過言ではない“KAWAII(カワイイ)”がキーワードなのも、この「らいあーらいあー」と「KAWAII KAIWAI」が示す大きな可能性だ。日本のポップカルチャーの象徴とも言うべきワードにスポットを当てたのは、海外の人々に@onefiveの音楽に触れてもらうためのキャッチーな入り口に繋がるだろう。YouTubeで公開されているMVの字幕などを通じてメッセージを深く受け止める人もいるはずだ。「誰にも代わることができない『自分』という存在を全力で生きながら育む輝きを認めてもらいたい」という願いは、時代や国境を越えて伝わり得る普遍的な切実さがある。彼女たちのこれまでの軌跡と近況を綴ってみたが、書き進める中で「さらなるステップアップを迎えるのも時間の問題」という確信が自ずと深まったのがなんだか嬉しい。先ほどく“人気急上昇中”と書いたが、「あれはその後に向けての導火線に過ぎなかったんだな」と懐かしく振り返る時がその内に来る気がする。そんな感覚をできるだけ多くの人と共有する未来に辿り着きたいので、「らいあーらいあー」「KAWAII KAIWAI」、そしてEP『more than kawaii』はもちろん、リリースされている曲の数々、MVなどをチェックしていただきたい。@onefiveは好きになってもらえるための準備を既に完全に整えてあなたを待っている。文◎田中 大