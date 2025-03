気軽に自宅でアフタヌーンティーを楽しめる！ハルモニア「25SS新作食器のテーブルコーディネート」

ハルモニアは、イースター(復活祭)のお祝いやその他春夏のおもてなしシーンにおすすめの25SS新作食器を使ったアフタヌーンティーのテーブルコーディネートを提案します。

ハルモニアは、イースター(復活祭)のお祝いやその他春夏のおもてなしシーンにおすすめの25SS新作食器を使ったアフタヌーンティーのテーブルコーディネートを提案。

■おうちで楽しむアフタヌーンティー

ホテルやカフェで人気のアフタヌーンティーを、自宅でおしゃれに楽しむ方が増えています。

お取り寄せしたかわいいスイーツや手作りのお菓子、サンドイッチなどの軽食を、お洒落なアフタヌーンティースタンドやケーキスタンドに盛り付ければ、気軽に自宅でアフタヌーンティーを楽しむことができます。

今回は同社の人気商品でアフタヌーンティーには欠かせないケーキスタンド「リリー2段プレートホルダー」と2025年春夏新作食器ノブレスシリーズを組み合わせた、これからの季節にぴったりな華やかなアフタヌーンティーのテーブルコーディネートを公開しました。

■おうちアフタヌーンティーにおすすめのテーブルウェアアイテム

*華やかで使いやすいアフタヌーンティースタンド2段

フレンチリリーと薔薇のレリーフが付いたプレートスタンドは20cm程度のお好きなプレートを2枚乗せて使えるので、用途に合わせてプレートを選ぶことができ便利です。

*優美な曲線の縁取りが上品。

25SS新作食器ノブレスシリーズ

白い陶器の食器「ノブレス」シリーズは、上品なフリルプリーツのフォルムがエレガントでかわいらしいデザイン。

様々な食器との合わせ使いも楽しめるシンプルなデザインで、他の食器との重ね使いもおすすめです。

*テーブルが一気に華やぐ。

花柄ガラスティーカップ&ガラスプレート

シンプルなフォルムのガラスに薔薇やピオニーなどの華やかな花柄をプリントした、お洒落で可愛いガラス食器。

レトロな雰囲気の花柄とゴールドの縁取りで、ヴィンテージ感もあるデザインです。

*お洒落でエレガントなカトラリー&カトラリーレスト

マットな質感が高級感あるカトラリーはティータイムにもぴったり。

カトラリーレストも一緒に用意すればテーブルコーディネートがワンランクアップします。

■新作食器シリーズ「ノブレス」商品概要

種類 : ラウンドプレートS/15cm(800066)

ラウンドプレートM/20cm(800067)

ラウンドプレートL/25cm(800068)

オーバルプレート30cm(800069)

ケーキスタンドS/15cm(800070)

ティーカップ(800071)

ボウル12cm(800072)

価格 : ラウンドプレートS 880円、ラウンドプレートM 1,650円、

ラウンドプレートL 2,530円、オーバルプレート 2,530円、

ケーキスタンドS 1,650円、ティーカップ 1,320円、ボウル 990円

※全て税込価格

カラー : オフホワイト

素材 : 陶器

販売場所: ハルモニア web store

