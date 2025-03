九州の恵みが詰まった多彩なフレーバー！DAIMYO SOFTCREAM

ソフトクリーム専門店カフェ「DAIMYO SOFTCREAM(ダイミョウソフトクリーム)」は、これまで店頭のみで展開していた「DAIMYO ICE CREAM(ダイミョウアイスクリーム)」のネット販売中。

ソフトクリーム専門店カフェ「DAIMYO SOFTCREAM(ダイミョウソフトクリーム)」は、これまで店頭のみで展開していた「DAIMYO ICE CREAM(ダイミョウアイスクリーム)」のネット販売中です。

ネット限定の各種ギフトセットを用意、2025年3月31日までの期間限定でオススメの3種が入った「アイスクリームおためしセット」も販売します。

また人気の「八女抹茶ソフト」を定番メニューとしてダイミョウソフトクリーム各店舗にて販売開始しました。

■DAIMYO ICE CREAM 〜九州の恵みが詰まった多彩なフレーバー〜

お家でも、遠方の方にもぜひダイミョウソフトクリームを楽しんでほしい!という想いから、「DAIMYO ICE CREAM」の製造・販売を開始。

九州の名産を使用した特別なフレーバーや季節のフレーバーも揃えました。

オンライン限定として、贈答品、お土産にもピッタリな各種6個セットをオリジナルギフトボックスにて全国にお届けします。

第一弾として6種類を用意されています。

・ミルク :濃厚でクリーミーな味わい

・八女抹茶 :深いコクと香り豊かな抹茶の風味

・博多あまおう :甘酸っぱさが際立つ贅沢な苺フレーバー

・黒ごまもち :和のテイストが楽しめる一品

・クッキー&クリーム:定番の組み合わせ!クッキー多めで大満足!

・チョコ&マカダミア:ナッツの香ばしさが絶品

<DAIMYO ICE CREAM オンラインストア>

https://daimyosoftcream.com/

DAIMYO ICE CREAM

アイスクリーム各種

■アイスクリームおためしセット 期間限定登場!

同店オススメのミルク、八女抹茶、博多あまおうのフレーバーがお試しいただける3個セットです。

商品名:【期間限定】アイスクリームおためしセット

種類別:アイスクリーム

内容量:90cc(1個あたり)

価格 :1,000円 税込 ※送料は、注文画面で計算されます。

■八女抹茶ソフトが定番メニューで登場!

これまで期間限定で登場し人気を博していた、爽やかなお茶の香りがたまらない「八女抹茶ソフト」が、定番メニューとして販売開始!

“星野製茶園”の八女抹茶を使用しており、「本質を追求し、本物を伝承する」伝統本玉露の栽培法を応用した抹茶は、香り高く濃厚な味わいが特徴。

DAIMYO SOFTCREAMの濃厚ミルクとの相性も最高です。

※商品は、季節限定商品ですので予告なく終了させていただく場合があります。

