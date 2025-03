非日常的な走行体験や土浦ならではの魅力を感じられる！つちうら春のサイクルフェス2025

アトレが運営するPLAYatre TSUCHIURAは、JOYNSと共同し、春のサイクリングシーズンに合わせて、土浦市主催の自転車イベント「つちうら春のサイクルフェス2025」を2025年3月22日(土)に開催します。

つちうら春のサイクルフェス2025

開催日時 : 2025年3月22日(土) 9:00〜16:30

※雨天決行(荒天で危険が予測される場合は中止)

入場料 : 無料

イベント出場料: 内容により異なる

会場 : りんりんポート土浦 茨城県土浦市

アクセス : プレイアトレ土浦店より 約1km

主催 : 土浦市

企画運営 : アトレ(PLAYatre TSUCHIURA)

合同会社JOYNS

■つちうら春のサイクルフェス2025について

初開催となる「つちうら春のサイクルフェス2025」を3月22日(土)にりんりんポート土浦にて開催します。

多彩なサイクリングコンテンツと様々なアクティビティが融合した、ファミリーでも楽しめる春の一大イベントです。

コンテンツについて

〇ライドイベント【ガイドツアー】

豪華ゲストと共に特別なライドイベントを楽しめます。

ゲストとの交流を通じて、非日常的な走行体験や土浦ならではの魅力を感じることができます。

〈[初級者向け] 土浦さくらポタリング with 道端カレン&ケイティ〉

対象 :初心者・親子向け

コース:15km平坦コース

内容 :春の訪れを感じながら、トライアスリートの道端カレンさんと

元プロロードレーサーのケイティ(西尾憲人)さんと一緒に、

土浦の桜並木をのんびりと巡るサイクリングツアー。

ゲスト:道端カレン、ケイティ(西尾憲人)

〈[中・上級者向け] ヒルクライムテクニック&土浦堪能ライド with ハヤティ&シモジマン〉

対象 :中級者・上級者向け(ロードバイク経験者)

コース:約40km、約500mUP

内容 :地元在住・ハヤティおすすめのコースを走行。

朝日峠も含めた約40kmのコースは獲得標高約500mと控えめですが、

最大強度4〜5倍のセクションを2人と一緒に走りながら、

効率的な登り方を実践的に学べます。

ゲスト:ハヤティ(西尾勇人)、シモジマン(下島将輝)

〇オフロードファンレース&仮装大賞

〈[仮装・コスプレ・キッズ集合] オフロードファンレース仮装オンリーTT&決勝トーナメント、勝ち抜きキッズレース in 土浦〉

対象 :小学5年生以上〜大人部門(仮装・コスプレ必須)

キッズ(小学3・4年生、未就学〜小学2年生)部門

コース:りんりんポート土浦芝生エリア

〈つちうら春のサイクルフェス仮装大賞〉

対象:仮装・コスプレでレース参加者のみ可(無料)

内容:参加者のチェキ写真を会場内特設ブースに掲示し、

来場者投票で「サイクルフェス仮装大賞」を決定。

上位入賞者には豪華賞品がプレゼントされます。

〇その他コンテンツ

自転車好きはもちろん、お子様が楽しめるアクティビティや地元グルメが楽しめるコンテンツを用意します。

〈ゲストトークショー&じゃんけん大会〉

〈自転車関連アイテム展示販売会〉

〈自転車でだるまさんがころんだ!〉

〈飲食ブース〉

〈自転車教室〉

名称 :アトレ

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート6F

会社設立:1990年4月2日

資本金 :16億3千万円

代表者 :代表取締役社長 高橋 弘行※

事業内容:駅ビルの管理および運営等

運営施設:アトレ恵比寿、アトレ品川他

※高は、正式には「はしごだか」

〇プレイアトレ土浦店 施設概要

店舗名 :PLAYatre TSUCHIURA(プレイアトレ土浦店)

所在地 :茨城県土浦市有明町1-30

階数 :地下1F地上6F

延床面積:約16,400m2

構造 :SRC造 一部S造

店舗数 :18ショップ(2025年3月14日時点)

