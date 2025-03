ニセコプロモーションボードでは、春の北海道ニセコでスキーや激流ラフティングを楽しめる「春キャンペーン」を開催しています。

宿泊施設やアクティビティなど、この季節だけの特別なオファーを用意しています。

ニセコプロモーションボード「春キャンペーン」

ニセコプロモーションボードでは、春の北海道ニセコでスキーや激流ラフティングを楽しめる「春キャンペーン」を開催。

宿泊施設やアクティビティなど、この季節だけの特別なオファーを用意しています。

世界的なスノーリゾートとして冬が有名な北海道ニセコですが、春こそ訪れる価値のある特別なシーズンです。

4月は平均最高気温13.7度と暖かい気候の中、スキーやスノーボードを楽しむことができます。

また雪解けが進むにつれ、トレッキングやサイクリング、ラフティングなどグリーンシーズンのアクティビティも同時に楽しめます。

さらにスノーシーズンのピークを超えリフト券や宿泊施設も割引されるため、お得に楽しめる季節です。

自然がいきいきと息を吹き返し鮮やかな色彩に彩られた風景と共に、冬と夏のアクティビティを同時に楽しめる特別な季節を満喫する贅沢な旅を楽しめます。

■春のニセコ旅行の魅力

【陽気な気候の中での春スキー】

2025年5月6日までスキー場は営業しています。

暖かい気候の中で快適に春スキーを楽しめます。

また、リフト券もレギュラーシーズンに比べ、約30%オフ(1日券)でお得に購入できます。

春も楽しめるスキー

【雪解けの絶景と豊かな自然】

残雪と新緑が織りなす美しい景色は、春ならではの魅力的な景色です。

桜の開花予報では、札幌の開花が4月27日と予想されています。

桜と雪景色が同時に見られるのもニセコエリアならではの景色です。

雪解けの景色

【グリーンシーズンのアクティビティがスタート】

ニセコの夏の代名詞であるラフティング。

春は、雪解けの水で川が増量し、激流ラフティングを楽しむことができます。

またツリートレッキングやサイクリングなどのアクティビティも楽しむことができます。

激流ラフティング

【ローカルグルメを満喫】

冬の混雑が落ち着き、人気のレストランやカフェでじっくりとお食事が楽しめます。

またニセコの春といえば、アスパラガス!取れたての旬の野菜が、ニセコビュープラザや直売所で購入できます。

ローカルグルメ

【温泉やスパでリラックスする贅沢なひととき】

豊富な湯量と多彩な泉質を誇るニセコ温泉郷。

約15箇所の温泉施設があり、大自然に囲まれた秘湯「五色温泉」や美肌の湯として有名な「昆布温泉」など源泉かけ流しの名湯で心身ともにリフレッシュできます。

温泉

■この時期だけの特別な旅を

冬の名残と新たな季節の訪れを楽しむニセコの春。

スキーとグリーンシーズンアクティビティ、温泉やグルメを一度に楽しめる春のニセコを楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春スキーと激流ラフティング体験!ニセコプロモーションボード「春キャンペーン」 appeared first on Dtimes.