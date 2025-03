サザンオールスターズ『よむ展』のアンコールとして『よむ“THANK YOU SO MUCH”展 ～あとがき～』の開催が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「この作品(アルバム『THANK YOU SO MUCH』)は“読み物”としての側面も大切にしたい」(桑田佳祐)

サザンオールスターズが、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を3月19日にリリース。これに先駆けて開催されていた、“読んで”作品を味わえるツアー帯同型展示会『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』が無事完走となった。

ニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』には、2023年にデビュー45周年を迎えて発表された「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」「Relay~杜の詩」、2024年に配信シングルとしてリリースされた「恋のブギウギナイト」「ジャンヌ・ダルクによろしく」、2025年の幕開けを飾った「桜、ひらり」に加えて、弾けるグラムロックナンバー「夢の宇宙旅行」、デビュー前サザン最初期に作られていた「悲しみはブギの彼方に」、先達が築き上げてきた芸能(エンタメ)への敬愛を歌う「神様からの贈り物」など、サザンが今持てる力のすべてを注ぎ込んだ全14曲が収録。

完全生産限定盤には、それらの楽曲を“かたる”サザンメンバーの言葉を“よんで”楽しめるSPECIAL BOOK『よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”』と、2024年9月に話題を席巻した“最後の夏フェス出演”『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のライブ映像が完全収録されたライブ映像作品が同梱されるなど、活動47年目を迎えるサザンオールスターズのすべてが凝縮された1作だ。

桑田本人が「この作品は“読み物”としての側面も大切にしたい」と語った言葉をキーワードに、現在開催中の全国ツアーに帯同する形で開催されていたのが、『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』。ニューアルバムの発売を待たずしてスタートした全国ツアーにおいても、未発表の新曲のことをいち早く“よんで”味わうことのできる場として、ツアーに合わせ各地に帯同していく形で開催され、『よむ展』の愛称で楽しまれてきた。

一部のみしか公開されていないアルバム収録楽曲の歌詞や、それにまつわる“読み物”に加え、サザンオールスターズ楽曲誕生の地・ビクタースタジオ401stを視覚的に体感できるエリアなど、展示会場でしか見ることのできないコンテンツが大きな注目を集め、全国各地にファンが詰めかけた。

そして、いよいよ3月19日にアルバムリリースを迎えることとなり、作品の全貌および展示会で公開されている情報のすべてが、完全生産限定盤に同梱されるSPECIAL BOOKなどから、皆等しく楽しめるようになる状況を受けて、3月17日開催の沖縄会場をもって、大盛況の中、無事完走となった。

惜しまれつつ終了した展示会だが、『THANK YOU SO MUCH』のリリースを記念して、そして展示会の大好評の声を受けて、タワーレコード渋谷店2階イベントスペースにて、アンコール展示会として『よむ“THANK YOU SO MUCH”展 ~あとがき~』が開催されることがあらたに発表。

『よむ“THANK YOU SO MUCH”展 ~あとがき~』では、全国各地で開催された『よむ展』で人気を博していたコンテンツを、イベントスペースに合わせてリサイズしたものを展示、入場無料で楽しむことができる。会期はアルバム店着日となる3月18日から3月31日まで。

イベント情報

『サザンオールスターズ「よむ“THANK YOU SO MUCH”展 ~あとがき~」』

03/18(火)~03/31(月) 東京・タワーレコード渋谷店 2F 「TOWER SPACE SHIBUYA」

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

