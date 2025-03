北海道の全ての高速道路が定額で乗り降り自由に！NEXCO東日本北海道支社 ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」

NEXCO東日本北海道支社は、北海道内全ての高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(略称・道トク)を、令和7年3月17日(月)14時から販売中です。

NEXCO東日本北海道支社 ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」

NEXCO東日本北海道支社は、北海道内全ての高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」(略称・道トク)を、令和7年3月17日(月)14時から販売中。

旅行の予定に合わせて、春から秋(4月〜11月)と冬(12月〜3月)でエリアや価格が異なる複数のプランと利用特典を用意されました。

利用期間中は高速道路を使えば使うほどお得になるこの商品を活用し、四季折々の魅力あふれる北海道内の旅を楽しめます。

1. 利用期間

令和7年4月1日(火)〜令和8年4月2日(木) (詳細:別紙1)

※一部利用いただけない期間があります

2. プラン・販売価格 (プランの詳細:別紙2)

【A期間:令和7年4月1日(火)〜12月6日(土)】

・北海道内の高速道路全線が乗り降り自由

●普通車

2日間 8,000円、3日間 9,000円、4日間 10,700円、5日間 11,700円、6日間 12,700円、7日間 13,700円

●軽自動車等

2日間 6,400円、3日間 7,200円、4日間 8,100円、5日間 9,200円、6日間 10,200円、7日間 11,200円

【B期間:令和7年12月1日(月)〜令和8年4月2日(木)】

・「道北」、「道東」、「道南」各エリア内の高速道路が乗り降り自由

・販売価格は「道北」、「道東」、「道南」の3プラン共通

●普通車

2日間 6,500円、3日間 7,600円

●軽自動車等

2日間 5,200円、3日間 6,100円

3. 申し込み方法

(1)令和7年3月17日(月)14時からA期間の販売を開始しますので、高速道路の利用開始までに、「ドラぷら」からお申し込みください。

高速道路のご走行前であれば、当日でもお申し込みできます。

(2)B期間(令和7年12月以降利用開始分)の販売開始時期は未定です。

決まり次第、同社ホームページにて発表しました。

4. 利用上の注意点

(1)本商品利用開始後の解約・返金はいたしかねますので、走行前に気象情報・交通情報をよくご確認のうえご出発ください。

高速道路走行前であれば、解約可能です。

(2)利用期間内の通行料金が「道トク」の料金に満たなかった場合でも、差額は返金しません。

なお、利用の距離や時間帯によっては、「道トク」を利用するよりも、ETC割引を利用する方が割安となる場合がありますので、十分検討のうえお申し込みください。

5. アンケートプレゼント

「道トク」利用後に専用ホームページからアンケートにお答えいただくと、北海道の特産品を集めたカタログギフト「北海道七つ星ギフト」(4,000円相当)が、抽選で計100名様(A期間:60名、B期間:40名)に当たります。

6. 地域振興に向けた取り組み

NEXCO東日本北海道支社は、「道トク」の販売を通して北海道の観光需要を喚起し、地域経済の活性化に寄与することを目的とした、様々な取り組みを行っています。

(1)お得な利用特典で高速道路沿線地域での観光・消費を活性化

北海道内各地の事業者さまのご協力のもと、高速道路を降りて立ち寄りたくなる利用者限定特典を用意されました。

・特典1 シーニックバイウェイ北海道の各ルートにある施設で日帰り入浴割引などのサービス

・特典2 対象の道内宿泊施設・周辺施設で特別プランを用意

・特典3 アウトレットモールを含む道内商業施設で割引などのサービス

・特典4 対象レンタカー会社でノベルティプレゼントなどのサービス

・特典5 道外就航フェリー・対象遊覧船・離島航路フェリーに割引価格でのご乗船などのサービス

・特典6 道内の飲食店等でサービスが受けられる地域寄り道特典

・特典7 一部のSA・PAでノベルティプレゼントのサービス

※特典施設と利用条件は、専用ページを確認してください。

なお、令和7年度の特典ページの公開は令和7年3月24日(月)14時ごろを予定しています。

※特典施設は変更となる場合があります。

最新の特典施設は専用ページより確認してください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道の全ての高速道路が定額で乗り降り自由に!NEXCO東日本北海道支社 ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」 appeared first on Dtimes.