北海道限定商品の生食感チェルシーにヨーグルトスカッチ味が登場！道南食品「函館市ふるさと納税の返礼品セット」

道南食品は、1980年の設立当初より本社工場を構える函館市への地域貢献の一環として、函館市ふるさと納税の返礼品セットの提供を開始。

同時に、返礼品セットの限定商品(※1)として、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」をリリースしますので、ここに発表しました。

申し込み受付期間:2025年3月24日(月)〜2025年6月30(月)(※2)

■セット内容

(1) 北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味:90g×1袋

北海道産の発酵バターと北海道産生クリームを使用して、北海道でつくったやわらか生食感のチェルシーです。

濃厚なチェルシーバタースカッチが、やわらかく、とろけるくちどけの「生食感」で味わえます。

(2) 北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味:90g×1袋

北海道産の濃縮ヨーグルトペーストと北海道産生クリームを使用して、北海道でつくったやわらか生食感のチェルシーです。

爽やかなチェルシーヨーグルトスカッチが、やわらかく、とろけるくちどけの「生食感」で味わえます。

(3) 北海道サイコロキャラメル:10粒(2粒×5箱)×2本

北海道の全脂練乳、砂糖などの素材を、鍋でじっくり煮詰めて作ったサイコロキャラメルです。

(4) 北海道メロンサイコロキャラメル:10粒(2粒×5箱)×2本

北海道産メロンのパウダーを使用した、メロン味のサイコロキャラメルです。

(5) 北海道百景サイコロキャラメル:10粒(2粒×5箱)×2本

北海道の美しい風景100ヵ所がサイコロになった、白いミルク味のキャラメルです。

(6) 生食感チェルシーオリジナルショッパー

生食感チェルシーデザインのオリジナルショッパー付きです。

寄付金額 :12,000円

賞味期限 :各商品に記載

申し込みについて:各ふるさと納税サイトへお申し込みください。

(※3)

(※1) 2025年3月17日時点。

(一般ルート未発売)

(※2) 数量限定のため、無くなり次第終了となります。

(※3) お取り扱いのないサイトもあります。

※「CHELSEA」は株式会社明治の登録商標です。

※「生ねり製法」は株式会社明治独自の特許製法です。

