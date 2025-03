2025年3月15日(土)、セルビア共和国の首都ベオグラードで大規模なデモが実施されました。農民や退役軍人など27万5000〜32万5000人が参加したと推定されているデモで、軍用レベルの音響兵器「LRAD砲」が使用されたことが話題となっています。Serbia: Protesters flood Belgrade with Vucic under pressure - DW - 03/15/2025

Beograd, 18:00 pic.twitter.com/nF1487abAd— Arhiv javnih skupova (@javniskupovi) March 15, 2025

Serbian security forces illegally used military-grade sonic weapons against protesters in Belgrade



Police deployed the LRAD cannon - an acoustic weapon that emits a targeted “beam” of sound at volumes up to 160 dB.



Victims experience sharp ear pain, disorientation, and panic.… pic.twitter.com/gW8yNS4JSt— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025

another angle pic.twitter.com/L0imFlBrgv— Kačavendićeva (@kacavendicS) March 16, 2025

Evo odličnog snimka onoga za šta verujemo da bi mogao biti zvučni top. Pojačajte ton. pic.twitter.com/lhZgVVJAlF— Stonexman™🚴‍♂️ (@stonexman) March 15, 2025

https://www.dw.com/en/serbia-protesters-flood-belgrade-with-vucic-under-pressure/a-719331473月15日にベオグラードで実施されたデモは、セルビア第二の都市であるノヴィ・サドの駅で起きた屋根崩落事故の原因説明を求めるために学生が先頭に立って行ったものです。ノヴィ・サド駅で起きた屋根崩落事故では15人が死亡しており、駅はセルビアの与党進歩党とつながりのある中国企業が改修工事を担当したばかりでした。政府当局は当初、屋根は改修工事の対象外であったと主張していましたが、その後、屋根も改修されたことを認めています。デモ参加者は政府が改修工事に関する重要な文書を公開していないとして政府を非難。対する政府は、必要な書類はすべて公開済みであると主張しています。ニュースメディアのDWは「今回のデモは汚職、縁故主義、天然資源の不適切な管理、不正投票、メディア統制、政府当局者と関連した過去の致命的な事件への対応の混乱など、アレクサンダル・ヴチッチ政権に対するさまざまな不満を包含している」と報じました。ヴチッチ大統領はデモ中に56人が負傷し、22人が破壊行為や暴行の疑いで拘束されたが、命に別条のある負傷者はいなかったと語っています。セルビア内務省はデモの参加人数が約10万7000人と推定していますが、一部の独立系メディアはより多くの数字を伝えており、「ベオグラード史上最大規模のデモ」と報じるメディアもあったそうです。セルビアで行われたデモの参加人数をカウントする非政府組織(NGO)のArhiv javnih skupovaは、デモの参加人数を27万5000〜32万5000人と推定しています。なお、Arhiv javnih skupovaはデモ当時の群衆を空撮しており、X(旧Twitter)に投稿しました。デモではノヴィ・サドで起きた屋根崩落事故の犠牲者15人を追悼するために、15分間の黙とうが行われました。この黙とうの最中に、「飛来する弾丸」や「墜落する航空機」のような説明のつかない大きな音が鳴り響き、デモ参加者は一時的に通りから避難することとなっています。この音の発生源は不明でしたが、セルビアのケーブルニュースチャンネルのN1は軍事アナリストであるアレクサンダル・ラディッチ氏の発言を引用し、「音響兵器によるもの」と伝えました。ラディッチ氏によると、この音響兵器はセルビアの治安部隊が保有する兵器だそうです。野党議員も「騒音の発生源は治安部隊が保有する音響兵器によるもの」と語っています。デモ参加者は音響兵器が作動した瞬間を動画で撮影しています。東ヨーロッパ最大のメディアであるNEXTAは、「セルビアの治安部隊はベオグラードの抗議者に対し軍用レベルの音響兵器を違法に使用しました。警察は最大160デシベルの音量で標的に音の『ビーム』を発射する音響兵器、LRAD砲を配備しました。被害者は鋭い耳の痛み、方向感覚の喪失、パニックを経験します。長時間さらされると、鼓膜が破裂し、回復不能な聴覚障害を引き起こす可能性があります」と報じました。他にも、LRAD砲が使用された瞬間の様子を撮影した複数の動画が公開されています。さらに別アングルから撮影されたもの。音響兵器が使用された瞬間を撮影した複数の動画をひとつにまとめたもの。Sonic Weapon Causes Near Stampede in Serbia’s Peaceful Protest - YouTubeしかし、セルビア警察は音響兵器の使用を否定しており、音響兵器の使用は「法律に違反している」と言及しました。ソーシャルニュースサイトのHacker News上では、「セルビア政府は2022年に恐らくGenasysあるいはHyperSpikeからLRAD砲を購入しました。LRAD砲は民間人に対する使用が明確には禁止されていない法的にはグレーゾーンにある兵器であるため、政府はいい加減なやり方でデモを鎮圧するために使用しました。軍隊が人々を銃撃するよりはましですが、近代的で文明国であるはずの国で起きた事態としては、驚くべきことです」と記されていました。なお、日本の海上自衛隊も同じLRAD砲を保有していますが、使用用途は「広い洋上において船舶等に対し指向性のある呼びかけを行うため」だそうです。