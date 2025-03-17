30ºÐ¥¢¥Ê¡¢ÂçÃÀÈ±¿§¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¹õ±ï´ã¶À¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î°û¤ßÊâ¤¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ä¤ó¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¢¡171¥»¥ó¥ÁÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ë¢¡
¡¡ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ë¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°û¤ß²°³¹¤À¤¤¤¹¤¡£°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬Âô»³¡ª°û¤ßvlogµ×¤·¤Ö¤ê¤ËËº¤ì¤º»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÈ±¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¿§¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¹õ¤Ö¤Á´ã¶À¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ËÇò¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£171¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢°û¤ß²°³¹¤ò¹Ô¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ä¤ó¡×¡Ö°û¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥ß¥ËºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£