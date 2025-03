【岸みゆ1st写真集「tinto」電子版】 3月17日 発売 価格:3,300円

岸みゆ1st写真集「tinto」

光文社は、岸みゆさん1st写真集「tinto」の電子版を本日3月17日に発売した。価格は3,300円。

本写真集は、2024年11月13日に発売された岸みゆさんの1st写真集を電子版として発売するもの。岸みゆさんはアイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当として活躍している。電子版は動画付きと動画なしの2種類が発売され、動画付きはDMMブックスから、動画なしのものは各電子書籍ストアにて販売される。

メイキング動画は、宮古島、沖縄本島での4日間の撮影に完全密着したものとなる。また、電子版限定の未公開ショットは8ページにわたり、白とブラウンの水着、白と黒のランジェリーの珠玉ショットが収められている。

【岸みゆ1st写真集「tinto」】

アイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当として活躍する岸みゆさん待望のファースト写真集が2024年11月13日に光文社から発売され、電子版「tinto」が2025年3月17日に発売されることが決定しました。「ずっとずっと夢だった」という写真集撮影は、宮古島と沖縄本島を舞台に、昨年6月に4日間かけて行われました。アイドルらしい岸みゆさんのキュートで愛くるしいショットから、これまで雑誌のグラビアでは見せたことがない、ドキッとするほどセクシーな露出のあるショットにも挑戦しています。身長145cmの岸みゆさんの大きな夢が詰まったメモリアル写真集となっています。

【岸みゆさんのプロフィール】

きしみゆ 2月13日生まれ 埼玉県出身 身長145cm A型 アイドルグループ #ババババンビ 赤色担当 趣味:映画館での映画鑑賞 特技:水泳、書道 高校3年生の卒業間近にTikTokに投稿した動画をきっかけに芸能界デビュー。アイドルグループ #ババババンビ結成メンバー。ライブ活動のほか、145cmと小柄ながらも抜群のスタイルを生かし、グラビアでも人気を博している。

