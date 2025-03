アジアサッカー連盟(AFC)は17日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準々決勝の組み合わせ抽選会を行った。準々決勝以降はすべての試合が一発勝負方式のもと、サウジアラビアで集中開催。これまでは東地区と西地区に分かれていたが、準々決勝からは東地区と西地区のチームが激突することになる。日本勢では 横浜F・マリノス と川崎フロンターレがベスト8進出を決めており、東地区で勝ち残った残り2チームはブリーラム・ユナイテッド(タイ)と光州FC(韓国)。西地区ではアルサッド(カタール)、アルナスル(サウジアラビア)、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)、アルヒラル(サウジアラビア)が準々決勝進出を決めている。

リーグステージの結果に基づいて決定された第1シードは西地区のアルヒラル、第2シードは東地区の横浜FMとなり、組み合わせ抽選会が開催された。抽選会の結果、横浜FMは世界的スーパースターのFWクリスティアーノ・ロナウドを擁するアルナスル、川崎Fはアルサッドと対戦することが決まった。準々決勝は4月25、26、27日に開催され、横浜FMは26日、川崎Fは27日に登場。横浜FM、川崎Fともに勝ち上がると、両者は同30日の準決勝で対戦することとなる。【準々決勝】4月25日(金)[1]アルヒラル vs 光州FC4月26日(土)[2]アルアハリ・サウジ vs ブリーラム・ユナイテッド[3]横浜F・マリノス vs アルナスル4月27日(日)[4]川崎フロンターレ vs アルサッド【準決勝】4月29日(火)[1]の勝者 vs [2]の勝者4月30日(水)[3]の勝者 vs [4]の勝者【決勝】5月3日(土)未定 vs 未定