北山宏光、冠番組『北山宏光NEW WORLD』放送決定！初回ゲストは、親友・今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）

■「皆さんと一緒に新しい扉を開けていくそんな番組にしていきたいです」(北山宏光)

北山宏光のテレビ冠番組が、4月4日23時30分よりフジテレビTWO ドラマ・アニメにてスタートする。

歌手として、2024年は初のソロツアーで全国9都市15公演、約6万5,000人を動員、さらにはドラマ・バラエティへの出演などますます幅広い活躍を続ける北山宏光。

この番組は、彼がロケに出て“やってみたかった”ことに挑戦し、あらたな世界を体験する様子に密着、さらには“会いたかった”人や親友との真剣トークを繰り広げるコーナーの2つのパートで構成され、北山宏光のいくつもの魅力が詰まった番組となる。

#1では、親友・今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)とチームラボボーダレス(麻布台ヒルズ)を体験。最先端のデジタルテクノロジーを駆使した没入型のアート作品に刺激を受けた北山は、VRアーティスト・せきぐち あいみのもとでVRアートに挑戦する。どんな作品が生まれるのか、注目だ。

#2では、今市隆二とのトークが展開。お酒を酌み交わしながら、初めて飲んだ日の話や再スタートを決めた当時の心境など、これまでにない真剣トークを繰り広げ、これまで見せたことがなかった親友との一面を披露する。

#3以降も、“やってみたかった”陶芸と茶道に挑戦。自身が作った器で“会いたかった”キャイ~ンをゲストに迎えてもてなすなど、北山宏光のあらたな魅力が満載の内容となっている。

北山宏光があらたに出合う“NEW WORLD”をぜひ一緒に楽しもう。

番組情報

フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信限定)

『北山宏光NEW WORLD』

4月4日(金)スタート

毎月第1・3金曜日23:30~24:00 ※全6回

※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。

#1、2ゲスト:今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)

#3、4ゲスト:キャイ~ン 他

リリース情報

2025.02.03 ON SALE

DIGITAL EP『Just Like That -Special Edition-』

2025.02.03 ON SALE

SINGLE「Just Like That」

番組URL

https://otn.fujitv.co.jp/hiromitsukitayama

北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama