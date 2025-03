XGが3月15日・16日に大阪城ホールで、ワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>大阪公演を開催した。15日公演では、韓国のコンピレーションアルバム『Street Woman Fighter2 (SWF2) Crew Songs』(2023年リリース)に収録されている、MAYA、COCONAによる「SHOW YOU CAN (Prod. Czaer, JAKOPS)」をパフォーマンス。この楽曲は、ワールドツアーでは初披露となったこともあり、大阪のファンも大いに熱狂した。

「MILLION PLACES」

2025.05.14 WED

(CD BOX/DIGITAL)



・MILLION PLACES

・MILLION PLACES (Instrumental)

・TBD

・TBD



「MILLION PLACES」特設サイト

https://xg-millionplaces.com/

2025.05.14 WED(CD BOX/DIGITAL)・MILLION PLACES・MILLION PLACES (Instrumental)・TBD・TBD「MILLION PLACES」特設サイトhttps://xg-millionplaces.com/

<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>

2024.05.18 Osaka

2024.05.19 Osaka

2024.05.25 Yokohama

2024.05.26 Yokohama

2024.07.11 Seoul

2024.07.13 Taipei

2024.07.16 Singapore

2024.08.02 Manila

2024.08.04 Bangkok

2024.08.07 Kuala Lumpur

2024.08.13 Hong Kong

2024.08.20 Shanghai

2024.08.22 Chengdu

2024.08.24 Beijing

2024.10.04 Las Vegas

2024.10.06 Los Angeles

2024.10.08 San Francisco

2024.10.09 San Francisco

2024.10.12 Grand Prairie

2024.10.14 Sugar Land

2024.10.16 Duluth

2024.10.18 New York

2024.10.21 Chicago

2024.11.18 Manchester

2024.11.19 London

2024.11.22 Berlin

2024.11.24 Paris

2024.11.27 Brussels

2024.11.29 Amsterdam

2025.02.08 Nagoya

2025.02.09 Nagoya

2025.02.14 Sydney

2025.02.16 Melbourne

2025.02.22 Tokyo

2025.02.23 Tokyo

2025.03.08 Fukuoka

2025.03.09 Fukuoka

2025.03.15 Osaka

2025.03.16 Osaka

2025.03.21 Hangzhou

2025.03.23 Shanghai

2025.03.26 Beijing

2025.03.28 Chengdu

2025.04.24 São Paulo

2025.04.25 Mexico City

2025.04.17 Seattle

2025.05.14 Tokyo

2024.05.18 Osaka2024.05.19 Osaka2024.05.25 Yokohama2024.05.26 Yokohama2024.07.11 Seoul2024.07.13 Taipei2024.07.16 Singapore2024.08.02 Manila2024.08.04 Bangkok2024.08.07 Kuala Lumpur2024.08.13 Hong Kong2024.08.20 Shanghai2024.08.22 Chengdu2024.08.24 Beijing2024.10.04 Las Vegas2024.10.06 Los Angeles2024.10.08 San Francisco2024.10.09 San Francisco2024.10.12 Grand Prairie2024.10.14 Sugar Land2024.10.16 Duluth2024.10.18 New York2024.10.21 Chicago2024.11.18 Manchester2024.11.19 London2024.11.22 Berlin2024.11.24 Paris2024.11.27 Brussels2024.11.29 Amsterdam2025.02.08 Nagoya2025.02.09 Nagoya2025.02.14 Sydney2025.02.16 Melbourne2025.02.22 Tokyo2025.02.23 Tokyo2025.03.08 Fukuoka2025.03.09 Fukuoka2025.03.15 Osaka2025.03.16 Osaka2025.03.21 Hangzhou2025.03.23 Shanghai2025.03.26 Beijing2025.03.28 Chengdu2025.04.24 São Paulo2025.04.25 Mexico City2025.04.17 Seattle2025.05.14 Tokyo

関連リンク

◆XG オフィシャルサイト

◆XG オフィシャルサイト

16日公演の最後のMCでは、メンバーのJURINが「5月14日に行われる<The first HOWL>のファイナル、東京ドーム公演が行われるこの特別な瞬間に合わせて、私たちXGの6枚目のシングル「MILLION PLACES」をリリースします!この新曲「MILLION PLACES」は、私たちXGがこのワールドツアーを通して、国境や距離を越えてALPHAZ(ファンの呼称)と一緒に過ごし作り上げていった特別な旅を歌った楽曲となっています。5月14日期待してください!」とコメントし、ツアーファイナルとなる東京ドーム公演開催日の5月14日に、新曲「MILLION PLACES」をCD BOXとデジタルでリリースすることがサプライズでアナウンスされた。「MILLION PLACES」は、XGがワールドツアーで世界中を回り、ファンと一緒に過ごした貴重な瞬間を盛り込んだ楽曲。世界中の都市や文化を超え、あらゆる場所でファンの愛を実感した経験をもとに、国境や距離を越えてXGとファンが一緒に作り上げていく特別な旅を歌っている。東京ドームで繰り広げられる感動のステージとともに、XGが伝える愛のメッセージに期待が高まる。